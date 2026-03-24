Apple Yeni Güncelleme İçin Geri Sayım: iOS 26.4 ile Neler Değişiyor? iOS 26.4 Ne Zaman Çıkacak?

Apple kullanıcılarının merakla beklediği yeni güncelleme için geri sayım başladı. iOS 26.4 ne zaman çıkacak ve iOS 26.4 ile neler değişiyor soruları, iPhone sahiplerinin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Her ne kadar bu sürümde büyük bir devrimsel değişiklik olmasa da, Apple günlük kullanım deneyimini daha akıcı hale getiren birçok önemli iyileştirme sunuyor.

İOS 26.4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iOS 26.4 güncellemesinin RC (Release Candidate) sürümü geliştiriciler ve public beta kullanıcıları için erişime açılmış durumda. Bu gelişme, final sürümün oldukça yakın olduğuna işaret ediyor.

Mevcut bilgilere göre iOS 26.4 güncellemesinin 23 Mart veya 24 Mart tarihinde kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

İOS 26.4 İLE GELEN YENİLİKLER

Apple’ın ara sürümlerde benimsediği yaklaşım bu güncellemede de devam ediyor. Büyük değişiklikler yerine, kullanıcı deneyimini iyileştiren küçük ama etkili yenilikler ön plana çıkıyor.

Apple Music’te Yapay Zeka Destekli Çalma Listeleri

iOS 26.4 ile birlikte Apple Music’e gelen Playlist Playground özelliği, kullanıcıların yazdığı metinlere göre otomatik çalma listesi oluşturabiliyor. Ruh hali, aktivite ya da kişisel ifadelerle müzik listesi üretmek mümkün hale geliyor.

Ambient Music ve Widget Desteği

Yeni güncellemeyle birlikte Ambient Music özelliği widget desteği kazanıyor. Sleep, Chill, Productivity ve Wellbeing gibi listelere artık çok daha hızlı erişilebiliyor.

Yeni Emojiler ve Podcast Yenilikleri

iOS 26.4 ile sekiz yeni emoji kullanıcılarla buluşuyor. Bunlar arasında trombon, hazine sandığı, orka ve bale dansçısı gibi farklı seçenekler yer alıyor.

Podcasts uygulaması ise video desteği kazanıyor. Kullanıcılar artık video podcast izleyebilecek, içerikleri indirebilecek ve ses-video arasında geçiş yapabilecek.

CARPLAY VE AİLE PAYLAŞIMI GÜNCELLEMELERİ

CarPlay’e Yeni Altyapı

iOS 26.4 ile CarPlay tarafında önemli bir altyapı güncellemesi geliyor. Üçüncü taraf sohbet botları için destek sağlanarak, farklı uygulamaların araç içi entegrasyonunun önü açılıyor.

Family Sharing Daha Esnek Hale Geliyor

Aile paylaşımı özelliğinde yapılan değişiklikle birlikte, kullanıcılar artık aynı ödeme yöntemini kullanmak zorunda olmayacak. Her kullanıcı kendi ödeme bilgisini ekleyebilecek.

GÜVENLİK, KLAVYE VE KULLANICI DENEYİMİ İYİLEŞTİRMELERİ

Klavye Sorunları Giderildi

iOS 26 kullanıcılarının yaşadığı hızlı yazım hataları bu sürümle birlikte düzeltiliyor. Bu iyileştirme, günlük kullanımda en çok fark edilen değişikliklerden biri olacak.

Gelişmiş Güvenlik: Stolen Device Protection

Stolen Device Protection özelliği artık varsayılan olarak açık geliyor. Bu sistem, hassas işlemler için biyometrik doğrulama ve güvenlik gecikmesi gibi ek korumalar sunuyor.

Görsel ve Erişilebilirlik Yenilikleri

Reduce Bright Effects ile parlak ışık efektleri azaltılıyor

Reduce Motion ile animasyonlar daha sade hale geliyor

Uyku takibi özelliği geliştirilerek son iki haftalık veriler analiz ediliyor

İOS 26.4 GÜNCELLEMESİ KİMLER İÇİN ÖNEMLİ?

Bu güncelleme büyük değişiklikler arayanlar için değil, daha stabil ve sorunsuz bir deneyim isteyen kullanıcılar için öne çıkıyor. Özellikle güvenlik, müzik deneyimi ve yazım kolaylığı alanındaki iyileştirmeler dikkat çekiyor.

iOS 26.4 ne zaman çıkacak?

iOS 26.4 güncellemesinin 23 Mart veya 24 Mart tarihinde yayınlanması bekleniyor.

iOS 26.4 büyük bir güncelleme mi?

Hayır, bu sürüm büyük değişiklikler yerine küçük ama etkili iyileştirmeler sunan bir ara güncellemedir.

iOS 26.4 ile en önemli yenilik nedir?

Stolen Device Protection özelliğinin varsayılan açık gelmesi ve klavye hatalarının giderilmesi öne çıkıyor.

Apple Music’te ne değişti?

Yapay zeka destekli çalma listesi oluşturma ve widget desteği gibi yenilikler eklendi.

CarPlay’de ne yenilik var?

Üçüncü taraf sohbet botları için altyapı desteği sunuldu.