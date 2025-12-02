Apple’da yapay zeka ekibinde üst düzey değişiklik: Yeni isim göreve getirildi

Apple, yapay zeka yapılanmasında dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Şirket, yapay zeka çalışmalarının başındaki John Giannandrea’nın görevinden ayrılmasıyla birlikte, yerine teknoloji dünyasının deneyimli isimlerinden Amar Subramanya’yı getirdiğini açıkladı.

Apple, pazartesi günü yaptığı duyuruda, Subramanya’nın Yapay Zeka Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayacağını ve yazılım şefi Craig Federighi’ye bağlı çalışacağını bildirdi.

Reuters'ın haberine göre; yapay zeka yarışında Samsung gibi rakiplerinin gerisinde kalmakla eleştirilen Apple’da Subramanya; Apple Foundation Models, makine öğrenimi araştırmaları ve şirketin temel AI stratejilerinden sorumlu olacak.

Subramanya, Apple’a Microsoft’tan katılıyor. Microsoft’ta son olarak yapay zeka alanında kurumsal başkan yardımcısı olarak görev yapan Subramanya, daha önce 16 yıl boyunca Google’da çalışmış ve Gemini asistanının mühendislik ekibini yönetmişti.

Görevden ayrılan John Giannandrea ise gelecek yıl bahar aylarında emekli olana kadar Apple’a danışmanlık yapmaya devam edecek.

Apple, yılın başında Siri için planlanan yapay zeka güncellemelerinin 2026’ya ertelendiğini açıklamıştı. Ayrıca bazı haberlerde, CEO Tim Cook’un, Giannandrea’nın ürün geliştirme performansına yönelik güvenini kaybettiği iddia edilmişti.