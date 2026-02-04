Apple’dan bilim kurgu gibi hamle: Konuşmadan, tıklamadan kontrol dönemi mi geliyor?

Apple, bugüne kadarki en büyük satın almalarından birinde, yüz ifadelerini analiz ederek "sessiz konuşmayı" anlayabilen bir teknoloji üzerinde çalıştığı belirtilen İsraiili Q.AI adlı şirketi 2 milyar dolara satın aldı.

Apple'ın yapmış olduğu 2 milyar dolarlık bu satın alım doğrulanırsa Q.ai, Apple’ın bugüne kadar yaptığı en büyük ikinci satın alma olacak. Şirketin en büyük hamlesi ise hala 2014 yılında 3 milyar dolara satın aldığı Beats olarak öne çıkıyor.

Apple’ın donanım teknolojilerinden sorumlu üst düzey yöneticisi Johny Srouji, yaptığı açıklamada Q.ai’yi “görüntüleme ve makine öğrenimini yaratıcı biçimde kullanan, öncü bir şirket” olarak tanımladı. Apple, Q.ai teknolojisini hangi ürünlerinde nasıl kullanacağına dair henüz net bir yol haritası paylaşmadı. Ancak girişimin geçmiş çalışmaları, şirketin özellikle yapay zeka destekli giyilebilir cihazlara daha fazla odaklanabileceğini gösteriyor.

APPLE'IN YAPAY ZEKA YATIRIMLARI SÜRÜYOR

Financial Times’ın aktardığına göre, Q.ai’nin aldığı bazı patentlerde, yüz derisindeki mikro hareketleri algılayan bir teknolojiden söz ediliyor. Bu sistem, kullanıcıların konuşmadan kulaklık veya akıllı gözlük gibi cihazlarla iletişim kurmasına imkân tanıyabiliyor. Bu da Apple’ın gelecekte daha sezgisel, dokunmadan veya ses kullanmadan kontrol edilebilen ürünler geliştirme ihtimalini güçlendiriyor.

Satın alma kapsamında Q.ai’nin kurucu ekibi de Apple’a katılacak. Şirketin CEO’su Aviad Maizels, Apple ile daha önce de çalışmış bir isim. Maizels’in kurduğu üç boyutlu işitme teknolojileri şirketi PrimeSense, 2013 yılında Apple tarafından satın alınmıştı. PrimeSense’in teknolojisi, daha sonra Face ID gibi önemli sistemlerin temelini oluşturmuştu. Bu açıdan bakıldığında, Q.ai anlaşması Apple’ın geçmişte başarılı sonuçlar aldığı bir iş birliği modelini yeniden hayata geçirdiğini gösteriyor.

Bu satın alma, Apple’ın son dönemde yapay zeka alanında rakiplerinin gerisinde kaldığı yönündeki eleştirilere de bir yanıt olarak görülüyor. Google, Microsoft ve OpenAI gibi şirketlerin hızla ilerlediği AI yarışında Apple’ın daha agresif adımlar atması bekleniyordu. Q.ai hamlesi, şirketin bu alandaki açığını kapatma niyetinde olduğunun güçlü bir işareti olarak değerlendiriliyor.