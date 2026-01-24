Apple’ın tutmayan ürünleri: Sessizce tarihe karışanlar

Teknoloji dünyasında akla gelen ilk markalardan biri olan Apple, yıllar içinde yalnızca efsaneleşen ürünler değil, aynı zamanda beklenen etkiyi yaratamayan modeller de geliştirdi.

Kimi tasarımıyla öne çıktı ama satışta tökezledi, kimi fikriyle cesurdu ama zamanı tutmadı.

Apple’ın genellikle yüksek sesle duyurmak yerine sessizce üretimden kaldırdığı bu ürünler, markanın “yanılma ve hızlı yön değiştirme” stratejisinin de önemli bir parçası oldu.

O ürünlerden bazıları:

İPHONE MİNİ

Küçük ekran, küçük talep

Apple, “tek elle kullanım” sevenler için mini serisini piyasaya sürdü. Ancak sınırlı pil ömrü ve beklentinin altında kalan satışlar, bu modeli kısa sürede sahneden indirdi. Büyük ekran çağında küçük kaldı.

12 İNÇ MACBOOK

İncelik uğruna her şey feda edildi

Tek USB-C portu, zayıf performans ve yüksek fiyat… Tasarımı beğenildi ancak kullanıcılar “bu kadar da olmaz” dedi. Apple da bu modelden sessizce vazgeçti.

İPHONE 5C

Renkliydi ama ruhsuzdu

Plastik kasa ve canlı renklerle “uygun fiyatlı iPhone” hedeflendi. Ancak kullanıcılar bunu “premium hissin kaybı” olarak gördü. Seri kısa sürede sona erdi.

İPOD Hİ-Fİ

Pahalı, ağır ve zamanının dışında

iPod’lar için tasarlanan bu dev hoparlör, yüksek fiyatı ve sınırlı işlevleri nedeniyle yalnızca 18 ay üretimde kalabildi. Bugün daha çok koleksiyon ürünü olarak anılıyor.

APPLE PİPPİN

Apple’ın oyun konsolu hayali

1990’larda konsol ve bilgisayar karışımı bir cihaz olarak sunuldu. Pahalıydı, oyun sayısı sınırlıydı, rakipleri güçlüydü. Apple bu alana bir daha geri dönmedi.

FİNEWOVEN KILIF VE AKSESUARLAR

Çevreci ama dayanıksız

Derinin yerine sunulan FineWoven malzeme, hızlı çizilmesi ve “ucuz his” eleştirileri nedeniyle kısa sürede ürün gamından çıkarıldı.

İPHONE PLUS

Büyük ekran vardı, ilgi yoktu

“Pro değil ama büyük olsun” fikri kullanıcıdan beklenen karşılığı görmedi. Apple, Plus serisini bırakarak tasarım arayışını farklı modellere yöneltti.