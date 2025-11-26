Ara Güler’in Ankara’sı

EMRAH KOLUKISA

Fotoğraf sanatçısı Ara Güler ne büyük bir hazine ki, 70 yıla yaklaşan aşan fotoğraf uğraşının ardından hâlâ hiçbir yerde yayımlanmamış ya da sergilenmemiş mücevher değerinde kareleriyle karşılaşıyoruz. Bunun en son örneğini Ankara’da gördük.

Bilkent Üniversitesi ev sahipliğinde, Ara Güler Müzesi ve Galeri Siyah Beyaz iş birliğiyle, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen Ara Güler “Ankara Fotoğrafları” sergisi 18 Kasım akşamı İhsan ve Ayser Doğramacı Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan bir törenle açıldı. Ara Güler ilk kez askerliği sırasında geldiği zaman fotoğraflamış Ankara’yı. Anıtkabir’i de çekmiş, kale içindeki hayatı da. Özellikle de çocukların olduğu kareler seçilmiş sergide gösterilmek için. Her bir fotoğrafın tarihlendirilmesi için titiz bir çalışma yapılmış ve çeşitli ipuçlarından yararlanılmış. Bir fotoğraftaki Vita yağ kutusu örneğin o karenin hangi tarihte çekilmiş olabileceğine dair fikir sunmuş. Yine de her fotoğrafın tam anlamıyla tarihlendirilemediğini, ama bu konuda çalışmaların sürdüğünü sergideki notlardan anlıyoruz.

Açılışta Ara Güler Müzesi’nin 2023 yılında açtığı “Bir Avuç Güzel İnsan” isimli sergisiyle aynı ismi taşıyan, sanatçının Türkiye ve dünyanın önde gelen edebiyatçılarıyla kurduğu dostluklara yoğunlaşan belgeselin gösterimi de yapıldı. Bu filmi sergiyi ziyaret edenlerin de izleyebileceğini, bunun için vakit ayırmalarının yerinde olacağını belirtmekte yarar var.

Sergi, 8 Aralık'a kadar 10.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.