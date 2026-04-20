Ara seçim gündemi: Özgür Özel ile Numan Kurtulmuş'un görüşeceği tarih belli oldu

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığındaki toplantıda ana gündem maddesi ise belediyelere yönelik operasyonlar oldu.

22 NİSAN'DA GÖRÜŞECEKLER

Toplantı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Zeynel Emre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile 22 Nisan Çarşamba günü ara seçim gündemiyle biraraya geleceğini duyurdu.

Emre'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Olağanüstü bir MYK toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda içinde yaşadığımız süreci ele aldık, bundan sonra yapacaklarımız konusunda yol haritası çıkardık.

Bugün Ataşehir'de miting gerçekleştireceğiz. İkincisi yarın grup toplantısı gerçekleştirilecek. Bir süredir ara seçim başlığı ile siyaset partiler ile yapılan temaslar vardı. Bu kapsamda Genel Başkanımız çarşamba günü Meclis Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirecek."

"YOL HARİTASI ÇIKARILACAK"

Belediyelere yönelik operasyonlar ve sürece ilişkin partinin planlamalarından da bahseden Emre, 23 Nisan'da tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağıracaklarını duyurdu. Emre şunları söyledi:

"23 Nisan'da törenler ve rutin işlerden sonra belediye başkanlarımızı Ankara'ya davet edeceğiz. Cumartesi gününe bir toplantı tertipleyeceğiz ve hepsi ile bir görüş alışverişinde bulunacağız. Milletvekili arkadaşlarımızı Genel Başkanımız davet edip dinleyecek ve yaşanan darbe süreci ile ilgili görüş alışverişinde bulunacak. Bundan sonraki yol haritamızı sizlerle paylaşacağız. Biz milli iradeye inanan insanlarız. Milletin bize verdiği mührü ancak millet geri alır. Milli irade çiğnendiği anda orada bir darbe mekaniği çalışıyor demektir. O nedenle kimse bizim yılmamızı beklemesin"