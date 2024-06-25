Ara sokakta yol ortasına bırakılan araç trafiği tıkadı

Eskişehir’deki bir ara sokakta yol ortasına bilinçsizce park edilen araç trafiğin akışına engel olurken, diğer sürücülere gergin anlar yaşattı.

Bugün saat 12.00 sularında Reşadiye Esnafı Sokak üzerinde işi olan duyarsız bir sürücü park yeri bulamayınca pickup model aracını yolun ortasına bıraktı. Dakikalarca yolu açmayan duyarsız sürücü nedeniyle sokakta uzun araç kuyrukları oluştu. Her geçen dakika boyunca yoğunlaşan sokakta bekleyen sürücüler gergin anlar yaşadı.

Araç sahibinin korna seslerine rağmen umursamaz davranması ise dikkatlerden kaçmadı. Sokak trafiğinin tamamen durmasının ardından yakındaki bir işletmeden çıkıp koşarak gelen duyarsız sürücüye çevre esnafı da tepki gösterdi.