Ara tatil bitiyor: Okullarda ders zili yarın çalacak

Dokuz gün süren ara tatilin ardından, Türkiye genelinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve bir milyonu aşkın öğretmen yarın ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre düzenlenen ilk ara tatil, 11 Kasım'da başladı ve hafta sonları da dahil olmak üzere yarın itibarıyla sona eriyor.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Yılın ikinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

Hafta sonu tatilleriyle birlikte ikinci ara tatil toplam 9 gün sürecek.

15 TATİL NE ZAMAN?

Bu sene yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak, 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN?

2024-2025 Eğitim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte sona erecek ve yaz tatili başlayacak