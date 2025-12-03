Ara transfer dönemi ne zaman? 2025-2026 Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman başlayacak, bitecek?

Devre arası yaklaşırken futbol dünyasında hareketlilik artıyor. Kulüpler kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir hazırlık içine girerken taraftarlar da ara transfer dönemi ne zaman? ve 2025-2026 Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? sorularının yanıtını merak ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan resmi takvim, transfer planlamalarını doğrudan şekillendiriyor. Peki, ara transfer sezonu ne zaman bitecek? İşte aradığınız tüm detaylar...

2025-2026 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF Yönetim Kurulu’nun 8 Mayıs 2025 tarihli toplantısında aldığı karara göre yeni sezonun resmi transfer dönemleri belli oldu. Buna göre kulüplerin merakla beklediği ara transfer takvimi netleşti.

Başlangıç Tarihi: 5 Ocak 2026

Bitiş Tarihi: 10 Şubat 2026

Bu tarihler arasında Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüpleri gerekli oyuncu takviyelerini yapabilecek. Ara transfer sürecinde takımlar hem eksik bölgelerini güçlendirmek hem de ayrılmak isteyen futbolcular için çözümler üretmek amacıyla yoğun bir mesai harcayacak.

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTMİŞTİ?

2025-2026 sezonunun ilk transfer dönemi olan yaz transfer dönemi, 30 Haziran 2025’te başlamış ve 12 Eylül 2025’te sona ermişti. Kulüpler bu süreçte geniş kapsamlı kadro yapılanmasına gitmiş, sezonun ikinci yarısı için ise ara transfer dönemini beklemeye başlamıştı.

ARA TRANSFER DÖNEMİNİN ÖNEMİ

Devre arasındaki transfer süreci, özellikle ilk yarıda hedeflerinin gerisinde kalan veya kadro dengesini geliştirmek isteyen takımlar için kritik bir fırsat sunuyor. Ara transfer döneminde yapılan doğru hamleler, sezonun kalan bölümünde takımların performansına doğrudan etki edebiliyor.

Ara Transfer Döneminde Hangi İşlemler Yapılabilir?

Yeni oyuncu transferi

Yabancı kontenjanı düzenlemeleri

Kiralık sözleşmelerinin uzatılması veya sona erdirilmesi

Serbest oyuncu görüşmeleri

Futbolcu lisans tescil işlemleri

TAKIMLARIN HAZIRLIKLARI HIZ KAZANDI

Takımlar, devre arasına yaklaşırken eksik bölgelere yönelik listelerini oluşturmuş durumda. Özellikle şampiyonluk mücadelesi veren ve kümede kalma savaşı veren kulüpler için ara transfer dönemi büyük önem taşıyor. Taraftarların ise gözleri hem kulüplerin hamlelerinde hem de TFF’nin belirlediği resmi tarihlerde.

