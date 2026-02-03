Ara Transfer Dönemi Ne Zaman Bitiyor? 2025-2026 Süper Lig Ara Transfer Dönemi Son Gün

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı kızışırken, kulüpler bir yandan kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor, diğer yandan ise “ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?” sorusunun yanıtını yakından takip ediyor. Avrupa’nın birçok ülkesinde ara transfer dönemi şubat ayının başında sona ererken, Türkiye’de 2025-2026 Süper Lig ara transfer dönemi için belirlenen son gün futbol kamuoyunun en çok araştırdığı başlıklardan biri haline geldi. Peki, Süper Lig ara transfer sezonu ne zaman kapanacak, kulüplerin önünde kaç gün kaldı? İşte tüm detaylar…

2025-2026 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

2025-2026 ara transfer sezonu için heyecan devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıkladığı resmi takvim sürecin sınırlarını net biçimde ortaya koyuyor. Kulüplerin yeni transferlerini tescil ettirebilmeleri için belirlenen süre oldukça sınırlı.

TFF Yönetim Kurulu kararına göre, futbolda “ara transfer” olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 2 Ocak 2026 Cuma günü başladı ve 6 Şubat 2026 Cuma günü sona erecek.

Ara transfer dönemi, 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 23:59’da resmen kapanacak. Bu saatten sonra kulüpler, serbest oyuncu statüsü dışındaki futbolcuları kadrolarına dahil edemeyecek.

SÜPER LİG ARA TRANSFER DÖNEMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Ara transfer dönemi, sezonun ikinci yarısı öncesinde kadroda eksik görülen bölgelerin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Özellikle şampiyonluk mücadelesi veren, Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen veya kümede kalma savaşı veren takımlar için bu dönem kritik bir fırsat sunuyor.

Yaklaşık bir ay süren ara transfer sezonunda yapılan doğru hamleler, takımların sezonun geri kalanındaki performansını doğrudan etkileyebiliyor.

AVRUPA’DA ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTTİ?

Avrupa’da birçok ülkede ara transfer dönemi ocak ayı sonunda veya şubat ayının ilk günlerinde tamamlandı. Hafta sonuna denk gelen tarihler nedeniyle bazı liglerde transfer sezonu 2 Şubat’ta kapandı.

Avrupa’da Öne Çıkan Ara Transfer Tarihleri

Almanya: 1 Ocak – 2 Şubat

1 Ocak – 2 Şubat İngiltere: 1 Ocak – 2 Şubat

1 Ocak – 2 Şubat Fransa: 1 Ocak – 2 Şubat

1 Ocak – 2 Şubat İspanya: 2 Ocak – 2 Şubat

2 Ocak – 2 Şubat İtalya: 2 Ocak – 2 Şubat

Bunun yanı sıra bazı ülkelerde ara transfer dönemi daha uzun tutuluyor. Özellikle Kuzey Avrupa ve Güney Amerika liglerinde transfer süresi mart ayına kadar uzayabiliyor.

Portekiz: 2 Ocak – 3 Şubat

2 Ocak – 3 Şubat Avusturya: 1 Ocak – 6 Şubat

1 Ocak – 6 Şubat İsviçre: 15 Ocak – 16 Şubat

15 Ocak – 16 Şubat Çekya: 16 Ocak – 12 Şubat

16 Ocak – 12 Şubat Macaristan: 15 Ocak – 14 Şubat

15 Ocak – 14 Şubat Polonya: 26 Ocak – 25 Şubat

26 Ocak – 25 Şubat Norveç: 30 Ocak – 27 Mart

30 Ocak – 27 Mart Finlandiya: 5 Şubat – 1 Nisan

5 Şubat – 1 Nisan Brezilya: 5 Ocak – 3 Mart

5 Ocak – 3 Mart Arjantin: 14 Ocak – 10 Mart

TÜRKİYE’DE ARA TRANSFER DÖNEMİ NEDEN ÖNE ÇEKİLDİ?

Başlangıçta 5 Ocak – 10 Şubat tarihleri arasında yapılması planlanan 2025-2026 ara transfer dönemi, TFF’nin aralık ayında aldığı kararla öne çekildi. Bu düzenleme ile ikinci transfer ve tescil dönemi 2 Ocak’ta başladı ve 6 Şubat’ta sona erecek şekilde revize edildi.

Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi ise 30 Haziran’da başlamış ve 12 Eylül’de tamamlanmıştı.

Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

2025-2026 Süper Lig ara transfer dönemi 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 23:59’da sona erecek.

Süper Lig ara transfer döneminin son günü hangisi?

Ara transfer döneminin son günü 6 Şubat 2026’dır.

Ara transfer dönemi bittikten sonra transfer yapılabilir mi?

Ara transfer dönemi sona erdikten sonra kulüpler, serbest oyuncu statüsü dışındaki futbolcuları transfer edemez.

2025-2026 sezonu yaz transfer dönemi ne zaman yapılmıştı?

Yaz transfer dönemi 30 Haziran’da başlamış ve 12 Eylül’de sona ermişti.