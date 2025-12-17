Ara transfer döneminin tarihi değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ara transfer dönemiyle ilgili yeri bir açıklama yaptı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir."

Daha önce yapılan açıklamada ara transfer dönemi, 5 Ocak ile 10 Şubat arasında gerçekleşecekti.