Ara transfer döneminin tarihi değişti

TFF devre arası transfer döneminin tarihlerinin değiştiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir" denildi.

Spor
  • 17.12.2025 15:40
  • Giriş: 17.12.2025 15:40
  • Güncelleme: 17.12.2025 15:50
Kaynak: Spor Servisi
AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ara transfer dönemiyle ilgili yeri bir açıklama yaptı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir."

Daha önce yapılan açıklamada ara transfer dönemi, 5 Ocak ile 10 Şubat arasında gerçekleşecekti.

