Ara transfer döneminin tarihi değişti
TFF devre arası transfer döneminin tarihlerinin değiştiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir" denildi.
Kaynak: Spor Servisi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ara transfer dönemiyle ilgili yeri bir açıklama yaptı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir."
Daha önce yapılan açıklamada ara transfer dönemi, 5 Ocak ile 10 Şubat arasında gerçekleşecekti.