Ara transfer döneminin Z raporu: Hangi takım kaç transfer yaptı?

Futbolda 2025-26 sezonunun ikinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. Süper Lig’de yer alan 18 kulüpten 16’sı ara transfer döneminde kadrosuna oyuncu katarken, toplamda 91 futbolcu lig ekipleriyle sözleşme imzaladı.

Ara transferin en hareketli takımı ikas Eyüpspor oldu. Eflatun-sarılı ekip, 13 futbolcuyla anlaşarak dönem boyunca en fazla transfer yapan kulüp konumuna geldi.

Eyüpspor’un takviyelerinin 8’i yurt dışından, 5’i ise yurt içinden gerçekleşti. Eyüpspor’u 12 transferle Kasımpaşa izledi.

ALANYA VE ANTALYA TRANSFER YAPMADI

Üç kulüp ara transfer dönemini sınırlı hamlelerle geçirdi. Başakşehir, Kocaelispor ve Gençlerbirliği kadrolarını birer oyuncuyla güçlendirirken Alanyaspor ile Antalyaspor ise ikinci transfer dönemini takviyesiz tamamladı.

İstanbul’un önde gelen kulüpleri arasında ara transferde en fazla hamleyi Beşiktaş yaptı. Siyah-beyazlı ekip, 6’sı yabancı olmak üzere toplam 7 futbolcuyu kadrosuna kattı. Fenerbahçe ve Galatasaray 5’er transfer gerçekleştirirken, Trabzonspor 3 oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi.

2025-2026 sezonu ara transfer döneminde Süper Lig takımlarının kadrosuna kattığı futbolcular şu şekilde sıralandı:

Eyüpspor (13): Mustafa Yiğit Durmaz (Adana Demirspor), Lenny Pintor (LASK), Charles-Andre Raux-Yao (Briochin), Denis Radu (Petrolul), Jerome Onguene (Petrolul), Angel Torres (Dinamo Kiev), Abdou Khadre Sy (Academie Foot Darou Salam), Ismaila Manga (Essamaye), Diabel Ndoye (Academie Foot Darou Salam), Umut Keseci (Altınordu), Bedirhan Özyurt (Alanyaspor), Anıl Yaşar (Çaykur Rizespor), Dorin Rotariu (Iğdır FK)

Kasımpaşa (12): Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor), Kerem Demirbay (Eyüpspor), Cenk Tosun (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Rodrigo Becao (Fenerbahçe), Burak Gültekin (Altınordu), Jim Allevinah (Angers), Adrian Benedyczak (Parma), Eyüp Aydın (Galatasaray), Mehmet Burak Reçber (QPR), Ahmet Kaan Öztürk (FC Shkupi), Ahmet Taha Dağbaşı (Söke 1970)

Fatih Karagümrük (9): Ahmed Traore (Kulübü yok), Abdul Kader Moussa Kone (Kulübü Yok), Filip Mladenovic (Panathinaikos), Yaya Onogo (FC OSA), Igor Lichnovsky (CF America), Shavy Babicka (Kızılyıldız), Daniele Verde (Spezia Calcio), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Davide Biraschi (Frosinone)

Konyaspor (8): Kazeem Olaigbe (Trabzonspor), Rayyan Baniya (Trabzonspor), Sander Svendsen (Viking), Deniz Türüç (Başakşehir), Berkan Kutlu (Galatasaray), Diogo Gonçalves (MLS Pool), Arif Boşluk (Trabzonspor), Adamo Nagalo (PSV)

Beşiktaş (7): Hyeongyu Oh (Genk), Junior Olaitan (Göztepe), Kristjan Asllani (Inter), Emmanuel Agbadou (Wolverhampton), Yasin Özcan (Aston Villa), Devis Vasquez (Roma), Amir Murillo (Marsilya)

Kayserispor (7): Jadel Katongo (Manchester City), Semih Güler (Gaziantep FK), Görkem Sağlam (Hatayspor), Sam Mather (Manchester United), Denis Makarov (Dinamo Moskova), Fedor Chalov (PAOK), Joshua Brenet (Livingston)

Göztepe (6): Guilherme Luiz (Ceara), Jeh (Ponte Preta), Alexis Antunes (Servette), Şamil Öztürk (Kayserispor), Musah Mohammed (Bodrum FK), Filip Krastev (Lommel)

Samsunspor (6): Elayis Tavsan (Verona), Yalçın Kayan (Eyüpspor), Jaures Assoumou (Troyes), Ali Badra Daibate (Leader Sporting), İrfan Can Eğribayat (Fenerbahçe), Saikuba Jarju (Kulübü yok)

Fenerbahçe (5): Matteo Guendouzi (Lazio), N'Golo Kante (Al Ittihad), Anthony Musaba (Samsunspor), Sidiki Cherif (Angers), Mert Günok (Beşiktaş)

Galatasaray (5): Yaser Asprilla (Girona), Noa Lang (Napoli), Renato Nhaga (Casa Pia), Sacha Boey (Bayern Münih), Can Armando Güner (Mönchengladbach)

Gaziantep FK (4): Karamba Gassama (Dinamo City), Victor Ntino-Emo Gidado (NK Bravo), Denis Draguş (Trabzonspor), Nihad Mujakic (Partizan)

Çaykur Rizespor (3): Adedire Mebude (Westerlo), Emir Ortakaya (Fenerbahçe), Frantzdy Pierrot (AEK)

Trabzonspor (3): Chibuike Nwaiwu (Wolfsberger), Mathias Lovik (Parma), Umut Nayir (Konyaspor)

Başakşehir (1): Kazımcan Karataş (Galatasaray)

Gençlerbirliği (1): Cihan Çanak (Trabzonspor)

Kocaelispor (1): Mahamadou Susoho (Manchester City)