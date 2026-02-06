Ara transferde son gün | CANLI BLOG

Türkiye'de ara transfer dönemi bu gece kapanacak. Son gün öncesi takımlar hamlelerini yapmak için büyük bir uğraş veriyor. Yaşanan son dakika gelişmelerini bu başlık altında takip edebilirsiniz.

• BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar, ara transferi en aktif geçiren takımlardan biri. Mert Günok, David Jurasek, Rafa Silva, Demir Ege Tıknaz, Jonas Svensson ve Gabriel Paulista ile yollarını ayıran Beşiktaş, kadrosunu Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeon-gyu Oh Emmanuel Agbadou ve Amir Murillo'yla güçlendirdi.

Kara Kartal'ın kadrosuna uzun uğraşlar sonunda kattığı Agbadou bugün sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Bir diğer yeni transfer Murillo da 13.45'te İstanbul'da olacak.

Ayrıca siyah-beyazlıların son saatlerde bir kaleci transferi için uğraştığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş'ın listesinin başında yer alan isim milli file bekçisi Altay Bayandır. Beşiktaşlı yetkililer Altay'ın transferi için Manchester United ile temas halinde.

Siyah-beyazlılar, kaleci transferi için şartları sonuna kadar zorlayacak.

• FENERBAHÇE

N'Golo Kante transferiyle en flaş hamleye imza atan Fenerbahçe, son günde forvet arayışında. Jhon Duran ve Yusuf En Nesyri ile yollarını ayıran Kanarya, o bölgeye Sidiki Cherif takviyesi yaptı.

Kalan sürede bir forveti daha kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler gün içinde önüne gelen fırsatlara bakacak. Teknik Direktör Domenico Tedesco dün Erzurumspor maçı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Transfer kapanıyor ve kapanana kadar ayık olacağız. Transfer yapmak için yapmayacağız. Bu bizim stilimiz değil. Oyuncu alırken ikna olmamız gerekiyor."

Gelenler: Mert Günok, Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif, N'Golo Kante.

Gidenler: İrfan Can Eğribayat, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Sebastian Szymanski, Rodrico Becao.

• GALATASARAY

İstediği yıldızları alamayan ve farklı bir transfer politikası izlemeye başlayan Galatasaray, son günde fırsat doğarsa forvet arayışında. Deniz Gül için Porto'yla temaslarda bulunan sarı-kırmızılılar, genç forveti sezon sonu yolların ayrılması beklenen Mauro Icardi'nin yerine düşünüyor.

Gelenler: Noa Lang, Renato Nhaga, Yaser Asprilla, Can Armando Güler, Sacha Boey.

Gidenler: Yusuf Demir.

• TRABZONSPOR

Üç rakibinin aksine farklı bir strateji izleyen Trabzonspor, yine genç ve potansiyelli isimlere yöneldi. Bordo-mavililer son saatlerde kanat transferi konusunda daha önce istediği Aral Şimşir için son kez atağa kalktı.

Gelenler: Chibuike Nwaiwu, Umut Nayir, Mathias Lovik

Gidenler: Cihan Çanak

DİĞER TAKIMLAR

Son günde birçok Anadolu takımı hamle için kolluyor. 12 öncesi takımlar yeni transferlerini yetiştirmeye çalışacak.

Kümede kalma mücadelesi veren Eyüpspor'un tecrübeli oyuncusu Robin Yalçın, Iğdırspor'a trasnfer oldu. Ayrılması beklenen Emre Akbaba ve Taşkın İlter ise takımda kalacak.

İstanbul temsilcisi ayrıca Altınordu'dan kaleci Umut Keseci'yi kadrosuna kattı.

Ligin dibine demir atan Karagümrük'te Fatih Kurucuk takıma geri döndü. Kırmızı-siyahlılar, Club America'nın stoperi Igor Lichnovsky ile anlaşmaya vardı.