Ara transferde son saatler: Üç büyükler kaç hamle yapacak?

Futbolda ara transfer dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi, yarın gece yarısı itibarıyla tamamlanacak.

Bu sezon 30 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 12 Eylül'de son bulmuştu. Şu ana kadar birçok dikkat çekici hamlenin yapıldığı ara transferde Fenerbahçe yaptığı hamlelerle öne çıktı.

FENERBAHÇE'DE FORVET ARAYIŞI

Yıldız oyuncu N'Golo Kante'yle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, son gün öncesi bir de forvet takviyesi yapmak istiyor. Kanarya gün içinde forvet transferini bitirirek Avrupa listesine yeni forvetini bildirmek istiyor.

Ara transferde daha çok genç oyunculara odaklanan Galatasaray'ın ise son gün öncesi hamle yapması beklenmiyor.

Beşiktaş son günlerin en hareketli geçmesi beklenen takımlardan. Şu ana kadar dört transfer yapan siyah-beyazlıların, kadrosuna stoper, sağ bek ve kaleci olmak üzere üç ekleme daha yapması gündemde.