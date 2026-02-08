Ara transfere Beşiktaş damga vurdu

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu 7 yeni oyuncuyla güçlendirdi.

Siyah-beyazlılar, kaleci Devis Vasquez, savunmacılar Amir Murillo, Emmanuel Agbadou ve Yasin Özcan, orta saha oyuncuları Junior Olaitan ile Kristjan Asllani ve santrfor Hyeon-gyu Oh’u renklerine bağladı.

Beşiktaş, bu süreçte Emmanuel Agbadou için 18 milyon euro, Hyeon-gyu Oh için ise 14 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

57 MİLYON EUROLUK BİLANÇO

Murillo ve Olaitan transferleri için kulüp kasasından 5’er milyon euro çıktı. Ayrıca Tammy Abraham’ın bonservisi 15 milyon euroya alınırken, oyuncu 21 milyon euro bedelle Aston Villa’ya satıldı.

Yapılan hamlelerle birlikte siyah-beyazlıların ara transfer dönemindeki toplam harcaması 57 milyon euroya ulaştı.

Sözcü’de yer alan habere göre Beşiktaş, bu rakamla dünyada ara transfer döneminde en fazla harcama yapan kulüpler arasında 4. sırada yer aldı. Listenin zirvesinde 95 milyon euroyla Manchester City bulunurken, Crystal Palace 89 milyon euroyla ikinci, Al-Hilal ise 70 milyon euroyla üçüncü sırada yer aldı. Beşiktaş, Suudi ekibinin hemen ardından listeye girdi.