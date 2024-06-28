Ara zam yoksa sokak var!

İktidar asgari ücrete ara zamma kapıları kapatırken CHP’li Ağbaba, “Zam yapılmaması milyonlarca emekçiye ‘ölün’ demektir" dedi. Enflasyon oranlarını karşılaştıran Ağbaba, “Ara zam yoksa sokak var” diye konuştu.

Ekonomi Servisi

Milyonlarca emekçi asgari ücrete zam bekliyor. Saray rejimi çalışanların taleplerine kulaklarını tıkayarak zam yapmamakta diretiyor. Son olarak Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan Temmuz’da ara zam yapmayacaklarını açıkladı. Asgari ücrete zam yapılmamasına tepki gösteren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Avrupa’nın 1'inci dünyanın en yüksek 3'üncü enflasyonuna sahip bir ülkede asgari ücreti bir kez değerlendirmek milyonlarca emekçiye ‘ölün’ demektir" dedi.

EN AZ 21 BİN 422 TL OLMALI

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye’deki asgari ücreti Dünya ülkeleriyle kıyaslayarak hem Avrupa hem Dünya’da asgari ücretlinin alım gücünü karşılaştırdı. Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmayacağı kararına tepki gösteren Ağbaba, TÜİK’in 6 aylık resmi enflasyonuna göre hesaplandığında dahi, Temmuz ayı net asgari ücretinin “en az” 21 bin 422 TL olması gerektiğini belirtti.

ÇOK NET TEPKİ VERECEĞİZ

"Ara zam yoksa sokak var” diyen Ağbaba, "Hem insanları açlığa mahrum et hem enflasyon altında ezilmesini izle hem de haklı taleplerine kulaklarını tıka. Eğer AKP bu inadından vazgeçmezse, CHP olarak çok net tepki vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Ağbaba, "Ocak-Mayıs döneminde TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık resmi enflasyon artışı yüzde 22,72 olarak açıklanmıştır. Haziran enflasyonunun yine yüzde 3 civarında açıklanacağı beklenmektedir. Ocak-Haziran 2024 döneminde 6 aylık enflasyon yüzde 26 seviyelerinde gerçekleşecektir. Asgari ücret bu gerçeklik göz önüne alınarak belirlenmelidir" ifadelerini kullandı.

LİGDE ZİRVE TÜRKİYE'NİN

Ağbaba şu ifadelere yer verdi: "Dünyada birçok ülkede enflasyon düşerken, en yüksek enflasyona sahip ülkelerin başında Arjantin ve Türkiye gelmektedir. Arjantin’de enflasyon oranı Nisan 2024’te yüzde 289,40 iken, Türkiye’de Mayıs 2024 verilerine göre yüzde 75,45 oldu. Arjantin ve Suriye’den sonra yüksek enflasyonda Dünya 3.süyüz!

OECD ülkelerinin ortalamasında ise yıllık enflasyon Mayıs 2024'te yüzde 5,74 seviyesinde genel olarak sabit kalırken, Türkiye OECD ülkeleri içinde de en yüksek enflasyona sahip ülke!

ENFLASYON ORANLARI (%)

(G20/ Mayıs 2024)

Arjantin: 276

Türkiye: 75,45

Rusya: 8,3

Güney Afrika: 5,2

Hindistan: 4,75

Meksika: 4,69

Brezilya: 3,93

Avusturalya: 3,6

İspanya: 3,6

ABD: 3,3

Singapur: 3,1

Kanada: 2,9