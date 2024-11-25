Araba parasına tatil: Uludağ'da fiyatlar dudak uçuklatıyor!

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da etkili olan kar, turizmcileri yeni sezon için umutlandırırken kayak tutkunlarını da sevindirdi. Bölgede önceki gün başlayan yoğun kar yağışının ardından Oteller Bölgesi ve kayak pistleri karla kaplandı.

Uludağ'da kar kalınlığı 53 santimetreye ulaşırken, 5 binden fazla yatak kapasiteli otel ve misafirhanelerin rezervasyonlarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Uludağ'da kayak tatilinin faturası ise dudak uçuklatıyor.

Takvim'de yer alan habere göre, aralık ayında hafta içi iki kişi üç gün tam pansiyon konaklama 18 bin liradan başlarken, bu fiyat 70 bin liraya kadar çıkıyor. Bu otellerin bazılarında 5 ya da 6, bazılarında da 11 yaş altı çocuklar ücretsiz konaklayabiliyor.

Çocukların yaşa bakılmaksızın ücretsiz kaldığı aile odalarının fiyatları daha da yükseliyor. Fiyatlar 200 bin liraya kadar çıkıyor.

ODA AYNI FİYAT FARKLI

Yeni yılı Uludağ'da karşılamak isteyenlerin ödeyeceği fatura katlanıyor. Aynı odanın yılbaşındaki ve öncesindeki fiyatı arasında büyük fark görülüyor.

İki kişi üç gün tatil için 18 bin lira istenen odanın fiyatı, tarih olarak yılbaşı dönemi seçilirse 35 bin liraya çıkıyor. Aralık ayı içerisinde 3 günlük konaklamada 200 bin lira olan aile odasının fiyatının ise yılbaşı döneminde 473 bin liraya yükseldiği görülüyor.