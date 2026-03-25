Araba parkta kendi kuyumcuda

Ekonomi Servisi

ABD-İsrail saldırganlığı dünya ekonomisini sarsmaya devam ediyor. Saldırının yaşandığı ilk günden bu yana geçen her saat küresel piyasalarda gerilimi yükseltiyor. Enerji arzına yönelik endişeler, enerji piyasalarındaki dalgalanmayı tetikliyor. Saldırı sonrası kilitlenen Hürmüz Boğazı'nın enerji arzında sorun yarattığı her dakika batı ekonomilerinin ateşini yükseltiyor. Her gün 20 milyon varil petrolün geçtiği Hürmüz Boğazı'ndan son 23 gündür yalnızca 144 tanker gemisi geçebildi. Bu sayı, Hürmüz’ün açık olduğu bir güne denk.

Kriz en çok da ekonomik olarak zorda olan ülkeleri vurmaya başladı. Demirli kalan her tanker, Türkiye’nin enerji ithalat maliyetlerini doğrudan yukarı çekti.

FATURASI AKARYAKITA

Eşel mobil sisteminin koruma zırhının kalkmasıyla petrol ürünlerinde yaşanan her artış pompaya yansımaya başladı. 24 Mart Salı gecesinden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt ürünlerine büyük bir zam dalgası geldi. Motorin tarafında durum araç sahipleri için çok daha ağır oldu. 20 Mart itibarıyla motorinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için, 6,58 TL’lik dev artışın tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıtıldı.

23 Mart’ta 99, 94’e gerileyen brent petrol, dün güne 1,4 artışla başlayarak 104, 61 dolara ulaştı. Benzinin litre fiyatı 63.99’a yükseldi. Motorine beklenen zam ile beraber motorin litre fiyatı 78.82’ye çıkarken LPG litre fiyatı ise 30.37 TL oldu.

Öte yandan İran'ın gaz akışını kestiğine dair gelen haberler tedirginliği artırırken konuya dair değerlendirmelerde bulunan Eski BOTAŞ Genel Müdürü Gökhan Yardım, “Haberler belirsiz, akış azalmış ya da kesilmiş olsa da sorun olacağını zannetmiyorum” dedi.

ABD saldırılarının yarattığı kriz Türkiye'de sadece petrol ürünleri üzerinde baskı yaratmıyor. Döviz üzerinde de ciddi bir bakı kurmuş durumda. Bloomberg’in haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İran savaşı kaynaklı oynaklığa karşı Türk lirasını desteklemek amacıyla politika araç setini genişletmeye hazırlanıyor.

Konuya yakın kaynaklara göre Merkez Bankası, Londra piyasasında altın karşılığı döviz swap işlemleri yapma seçeneğini değerlendiriyor. Bu adımın, döviz likiditesini artırarak kur üzerindeki baskıyı sınırlamayı hedeflediği belirtiliyor.

Dün Cumhurbaşkanı Yardımsı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, piyasalara güven vermek için “Küresel belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerin ekonomimize muhtemel etkilerini sınırlandırmak amacıyla güçlü bir koordinasyon içinde gereken tedbirleri almayı sürdüreceğiz" açıklaması yaptı.

VALLAHİ ALTIN YOK

Ekonomik belirsizlik en çok altına rağbeti artırdı. Faiz indirimlerimi umutlarının zayıflamasıyla beraber düşüşe geçen altın, yurttaşlara soluğu kuyumcularda aldırdı. Gram altın haftaya yüzde 2,9 düşüşle, güne ise 6 bin 225 TL'den başladı. Gün içerisinde 6 bin TL'nin altını gören gram altın, kuyumcularda 6 bin 100 TL'den, çeyrek altın ise 10 bin 940 TL seviyelerinden işlem gördü.

Fiyatlardaki düşüşü fırsat bilen yurttaşlar, sabahın erken saatlerinde kuyumculara akın etti. Yoğunluğun yaşandığı adreslerden biri de Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Erikli Mahallesi oldu. Sabah saatlerinde bir kuyumcuda altınların kısa sürede tükenmesi üzerine esnaf, çareyi dükkân camına yazı asmakta buldu. "Vallahi billahi yok, yemin ederim yok" yazısına rağmen müşterilerin ısrarı sürerken, esnaf ile vatandaşlar arasında gülümseten diyaloglar yaşandı.

UÇAK BİLETLERİNE DE YANSIYACAK

İngiliz hava yolu şirketi EasyJet Genel Müdürü Kenton Jarvis, İran’daki savaşın etkilerinin Avrupa’daki tüketicilere yansımaya başlayacağını açıkladı. Reuters’ın aktardığına göre Jarvis, "Gerçek şu ki, fiyatlar yaz sonuna doğru tüketicilere yansımaya başlayacak fakat bu aynı zamanda yakıt fiyatlarının ne olacağına da bağlı" dedi.

Jarvis’in açıklamaları, hava yolu sektöründe maliyet baskılarının artabileceğine işaret ederken, fiyatlamaların enerji piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak şekilleneceği vurgulandı.