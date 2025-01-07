Arabada öldürdüğü kadının cesediyle yakalanan erkek tutuklandı

İstanbul Sultangazi'de, boşanma aşamasındaki kadını silahla öldürdükten sonra polis çevirmesinde kadının cesediyle yakalanan fail erkek tutuklandı.

Dün, kontrol noktasından görevli polislerin "dur" ihtarına uymayıp, Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde önü kesilen araçta boşanma aşamasında olduğu Ayşe Ç'nin cesedinin bulunması üzerine gözaltına alınan Engin Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan şüpheli adliyeye götürüldü.

Şüpheli Engin Ç. savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Polis ekiplerinin araştırması sonucu, öldürülmeden önce Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde boşanma dilekçesi veren Ayşe Ç'nin Engin Ç.'yi telefonla arayarak, kendisinin de bunun için imza vermesi gerektiğini söylediği ortaya çıktı.

Bunun üzerine gelen şüphelinin adliyedeki işlemlerden sonra eşini Alibeyköy'de otogara bırakma bahanesiyle aracına aldığı, burada Ayşe Ç'yi silahla vurarak, öldürdüğü belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Dün, polis ekipleri ihbar üzerine 35 AS 0264 plakalı otomobili durdurmak istemiş, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde önü kesilerek durdurulmuştu.

Otomobilde yapılan aramada sürücü Engin Ç'nin boşanma aşamasında olduğu Ayşe Ç'nin cesedi bulunmuştu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şüpheli Engin Ç. gözaltına alınmıştı.

Zanlının yakalanmadan önce aracıyla yol kenarında durakladığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.