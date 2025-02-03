Arabadan çöp atma cezası nedir? Arabadan sigara izmariti atmanın cezası kaç lira?(2025 Güncel)

Trafik kuralları sadece sürüş güvenliğini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çevrenin korunmasına da katkıda bulunur. Araçlardan çöp, sigara izmariti, plastik atıklar veya sıvı dökmek, hem çevre kirliliğine neden olur hem de diğer sürücüler için tehlike oluşturur. Bu nedenle Karayolları Trafik Kanunu, araçlardan bir şey atan veya döken sürücülere 2025 yılı itibarıyla ciddi cezalar uygulamaktadır.

Peki, araçtan çöp atmanın veya madde dökmenin 2025 yılı cezası ne kadar? İşte detaylar ve bu cezadan kaçınmak için bilmeniz gerekenler.

ARAÇTAN ÇÖP ATMA VE MADDE DÖKME CEZASI 2025

Ceza Miktarı: 993 TL

Erken Ödeme (İlk 15 Gün İçinde): 744,75 TL (%25 indirim uygulanır)

Ceza Puanı: 10 ceza puanı

Çevreyi kirleten ve diğer sürücüler için tehlike oluşturan bu ihlal, trafik ekipleri ve kamera sistemleri tarafından tespit edilerek cezaya tabi tutulmaktadır.

ARAÇTAN ÇÖP VEYA MADDE ATMANIN RİSKLERİ

Trafikte araçtan bir şey atmak veya dökmek, sadece çevreyi kirletmekle kalmaz, aynı zamanda trafik güvenliğini de tehlikeye atar. İşte bu davranışın oluşturduğu başlıca riskler:

Çevre Kirliliğine Neden Olur: Plastik şişeler, kağıt, sigara izmaritleri ve diğer atıklar çevreyi kirletir ve doğaya zarar verir. Yol kenarlarında biriken çöpler, şehir estetiğini bozar.

Plastik şişeler, kağıt, sigara izmaritleri ve diğer atıklar çevreyi kirletir ve doğaya zarar verir. Yol kenarlarında biriken çöpler, şehir estetiğini bozar. Trafik Kazalarına Yol Açabilir: Sigara izmariti veya plastik bir nesne arkasındaki sürücünün camına çarparak dikkat dağıtabilir.Sıvı dökülmesi durumunda, motosiklet ve bisiklet sürücüleri kayarak kaza yapabilir.

Sigara izmariti veya plastik bir nesne arkasındaki sürücünün camına çarparak dikkat dağıtabilir.Sıvı dökülmesi durumunda, motosiklet ve bisiklet sürücüleri kayarak kaza yapabilir. Yüksek Hızlı Araçlar İçin Tehlike Oluşturur: Yüksek hızla giden bir aracın önüne çöp veya atık düşmesi, ani frenlemeye ve kazaya neden olabilir.

Yüksek hızla giden bir aracın önüne çöp veya atık düşmesi, ani frenlemeye ve kazaya neden olabilir. Yangın Çıkma Riski: Yanık sigara izmariti, kuru otların üzerine düşerse yangına sebep olabilir.

Yanık sigara izmariti, kuru otların üzerine düşerse yangına sebep olabilir. İnsan ve Hayvan Sağlığını Tehdit Eder: Plastik atıklar ve gıda kalıntıları, sokak hayvanlarının sağlığını tehdit edebilir.Kırık camlar ve metal parçalar, yoldan geçen yayalar için tehlike oluşturabilir.

ARAÇTAN ÇÖP ATMAKTAN KAÇINMANIN YOLLARI

Araç İçinde Çöp Torbası Bulundurun: Araç içi çöp kutuları veya poşetler kullanarak atıkları biriktirin. Sigara İzmaritlerini Aracınızda Saklayın: Aracınızda kül tablası veya taşınabilir izmarit kutusu bulundurabilirsiniz. Yol Kenarında Çöp Kutularını Kullanarak Atıklarınızı Uygun Şekilde Atın: Benzin istasyonları ve dinlenme tesislerinde çöp kutularını kullanın. Araç Temizliğini Duraklama Alanlarında Yapın: Araç içindeki çöpleri ve atıkları sadece belirlenen çöp alanlarına bırakın. Çocuklara ve Yolculara Örnek Olun: Araçtaki yolcuların camdan çöp atmaması için bilinçlendirme yapın. Trafik Kameraları ve Polis Denetimlerine Dikkat Edin: Mobese ve trafik kameraları, araçlardan çöp atanları tespit ederek otomatik ceza yazabilir. Çevreye Karşı Sorumluluk Bilinci Oluşturun: Trafikte herkesin çevreyi koruma sorumluluğu olduğunu unutmayın.

SEYİR HALİNDE ÇÖP ATMANIN HUKUKİ BOYUTU

Trafik Kanunu’na göre, seyir halinde araçlardan bir şey atmak çevreyi kirletmek ve trafik güvenliğini tehlikeye atmak anlamına gelir.

Bu ihlali yapan sürücülere 993 TL ceza uygulanır ve 10 ceza puanı işlenir. Trafik denetim ekipleri ve kamera sistemleri, bu ihlali tespit ederek ceza kesebilir. Bir yıl içinde 100 ceza puanına ulaşan sürücülerin ehliyetine el konulabilir.

Araçtan çöp veya madde atmak, sadece trafik cezası almanıza neden olmaz, aynı zamanda çevreye ve trafikteki diğer insanlara zarar verir. 2025 yılı itibarıyla 993 TL trafik cezası ve 10 ceza puanı ile karşılaşmamak için çevreyi koruyalım ve kurallara uyalım.