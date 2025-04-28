Arabalar çarpıştı, yaya yaralandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ortasında kalan yaya vatandaş çarpışmanın etkisiyle savrulan araçların birinin çarpması sonucu yola savrularak yaralandı.

Olay, 22 Nisan Salı günü 17.23’te Turgutlu ilçesi Fatih Sanayi Sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesi içerisinde ara yoldan gelen bir otomobille ana yolda giden ticari bir araç çarpıştı. Kaza anında çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araç o sırada yoldan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir adama vurarak yola savurdu.

Bir işyerine ait güvenlik kamerasına, kazanın meydana gelişi ve kazanın ortasında kalan yaşlı adamın araç çarpmasıyla yola savrulması anbean yansıdı.

Kazada yaralanarak Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.