Araban’da 2 evde aynı anda yangın çıktı

Gaziantep’in Araban ilçesinde gece saatlerinde 2 müstakil evde yangın çıktı. Yangında evlerde biri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Araban ilçe merkezindeki Mehmet Gökçek ve Fevzi Çakmak mahallelerinde karşı karşıya komşu olan 2 müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenlerle aynı anda yangın çıktı. Mehmet Gökçek Mahallesi’ndeki Garip Özlü’ye ait evde eşyalar tamamen yanarak ev kullanılamaz hale gelirken, Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Mehmet Özlü’ye ait evdeki yangın ise perdelerin yanmasıyla hafif atlatıldı.

Olay yeri inceleme ekibi yangınlarla ilgili inceleme başlattı.