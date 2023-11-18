Arabasını yıkadı, ardından kaza yaptı: 3 yaralı

Sivas’ta aracını yıkadıktan sonra yola çıkan sürücü sokak kesişiminde kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Gültepe Mmahallesinde meydana geldi. Arabasını yıkadıktan sonra 58 AEU 620 plakalı Fiat marka otomobiliyle seyir halinde olan sürücü B.H., O.Ö. yönetimindeki 58 FN 053 plakalı Opel marka otomobil ile sokak kesişiminde çarpıştı.

Kazada araçların içerisinde bulunan E.Ö., M.Ö. ve T.F. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.