Araç alev alev yandı

Yozgat’tan Kırşehir istikametine giden araç aniden alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat’ın Yerköy ilçesi ile Çiçekdağı sınırında 42 ARR 932 plakalı Kia marka otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı ön kaput kısmından alev aldı. Aracın alev aldığını gören vatandaşlar araçlarındaki yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Olay esnasında yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Çiçekdağı Belediyesi İtfaiye ekipleri araç yangınını söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.