Araç çarpması sonucu ölen triatlet Berkan Kobal'ın arkadaşlarından protesto

ANKARA (AA) - Ankara'da bisiklet antrenmanı sırasında arkadan gelen aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren triatlet Berkan Kobal'ın arkadaşları protesto gösterisi düzenledi.

Ankara Anıttepe toplanan Berkan Kobal'ın arkadaşları ve bir grup bisiklet tutkunu basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı yapan aktivist ve kazadan yara almadan kurtulan Barış Topçu, Berkan Kobal'ın "denetimsizlik, eğitimsizlik ve cezasızlığın kurbanı" olduğunu dile getirdi.

Topçu, "27 Ağustos 2025 sabahı saat 06:15'te Ankara Malazgirt Bulvarı'nda yaşanan olay sıradan bir trafik kazası değildir. Şehir içinde hız limitlerine uymayarak çok yüksek hızla araç kullanan bir sürücü tüm kurallara uygun şekilde yol alan iki bisikletliye çarpmıştır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kazada kendisinin yara almadan son anda kurtulduğunu anlatan Topçu, "Biz kurala uygun bir şekilde yol alıyorduk. Karayolları Trafik Kanunu 46. madde gereği en sağ şeritte, 'bisiklet yolu olmayan yolda bisiklet sürüşü yapmakta' ve yine madde 66/a gereği ikiden fazla bisikletli olarak yan yana değildik. Bisiklet kullanırken kaskımız, reflektörlerimiz, ekipmanlarımız tamdı. Buna rağmen Berkan Kobal hayatını kaybetti. Bu bir kaza değildir. Yıllardır işlemeyen ceza sisteminin ve trafikteki bilinçsizlik zincirinin sonucudur." diye konuştu.

Sadece son bir haftada 4 kişinin "sözde trafik kazalarında" öldüğüne dikkati çeken Topçu, şunları söyledi:

"Bir hafta içinde Berkan Kobal'ı Metin Ekici'yi, Edanur Yılmaz'ı ve son olarak Gizem Yeniay'ı kaybettik. Yarın başka bir sporcu, bisikletiyle evinden işine giden bir vatandaş ya da bir çocuk aynı tehlikeyle karşılaşabilir. Bizler şunu açıkça ilan ediyoruz. Dikkatsizlik, sorumsuzluk ve yüksek hız hiçbir zaman can almayı meşru kılamaz. Hiçbir vatandaş yolda ve kaldırımda, 'her an bir araç gelip çarpabilir' korkusuyla yaşamak zorunda değildir. Etkili denetim, caydırıcı cezalar ve trafik bilinci yaşamsal bir zorunluluktur. Sporcularımızı, çocuklarımızı, vatandaşlarımızı korumak için vakit kaybedilmemelidir. Trafikte incinebilir yol kullanıcılarını korumak devletimizin görevidir ve bunun için gerekli yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. Şehirlerimizde motorlu araçlar için hız sınırları düşürülmeli, trafik yavaşlatılmalı, sürekli ve etkili denetimler gerçekleştirilmelidir. Berkan Kobal'ın ve kaybettiğimiz tüm canlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyor, bu olayların cezasız kalmaması için tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz."

Bisiklet tutkunları ellerinde "Araba senin, yollar bizimdir" döviziyle kısa süre slogan attı.

Anıtpark'tan Gazi Parkı'na kadar protesto amaçlı bisiklet süren aktivistlerin gösterisi basın açıklamasının ardından sona erdi.

Açıklamaya merhum Berkan Kobal'ın eşi Ceyda Kobal ile oğlu da katıldı.

Triatlet Berkan Kobal, 27 Ağustos tarihinde Ankara'da bisiklet antrenmanı sırasında meydana gelen trafik kazası sonucu 52 yaşında hayatını kaybetmişti.