Araç dolandırıcılığı çetesine 5 ilde operasyon: 23 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde araç dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. “Bankada sorun oldu, para birazdan hesabınıza yatacak” diyerek dolandırıcılık yapan şüpheli ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul genelinde çok sayıda vatandaşın araçlarını satmak isterken dolandırıldıklarını belirterek şikayetçi olması üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 16 Ocak’ta İstanbul’da 12, İzmir’de 11, Muş’ta 2, Manisa’da 2, Sakarya’da 1 olmak üzere toplam 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 araç yediemin otoparkına çektirilirken, 10 araca satılamaz şerhi konuldu. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör, 65 adet mermi ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.