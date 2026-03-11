Araç içi ekran kullananlara ceza geliyor

Araçlara sonradan takılan multimedya sistemlerine ceza yaptırımı gündemde. Standartlara uymayan, sürüş güvenliğini etkileyen ve dikkati dağıtan ekran kullananlara 21 bin lira para cezası kesilecek. Araçlar da 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

Araçlardaki multimedya ekranlarla ilgili yeni düzenlemeye göre, kurallara aykırı cihaz bulunduranlara ceza kesilecek.

STANDARTLARA UYMAYANLAR CEZA YİYECEK

Araçlara multimedya ekranı taktırmak veya kullanmak da yasak değil ancak böyle araçların içerisinde bulunan cihazların sürüş güvenliğini etkilemeyecek şekilde olması gerekiyor.

Standartlara uymayan cihazın takılı olmasının tespit edilmesi durumunda sürücülere 21 bin lira ceza kesiliyor aracı da trafikten 30 gün boyunca men ediliyor.

NTV’de yer alan habere göre düzenleme sonradan takılan ve sürücünün dikkatini dağıtan büyük ekranlı multimedya sistemlerini kapsıyor.

Bir firmanın yetkili olan Mustafa Türkdil, “Torpidonun alt seviyesinde durduğu zaman herhangi bir sürüş güvenliği riski oluşturmuyor. Belirlenen seviyeden yüksekte kalarak görüş güvenliğini etkilerse elbette bunlar sakıncalı oluyor" bilgisini verdi.

***

MODİFİYE ARAÇLARA AF GELEBİLİR

Dİğer yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AKP Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bu araçlara yönelik bir değişiklik söz konusu olup olmadığına ilişkin soruyu da yanıtladı, “Durumun değerlendirildiğini, üzerinde çalışıldığını” söyledi ancak ayrıntı vermedi.