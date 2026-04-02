Araç içi multimedya düzenlemesi yolda: Yönetmelik için tarih verildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araç içi ses ve görüntü sistemlerine yönelik yönetmeliğin nisan ayı sonuna kadar çıkarılacağını açıkladı.

Çiftçi, düzenlemenin sürücünün görüşünü engellemeyen ve dikkatini dağıtmayan sistemleri esas alacağını belirterek, “Yönetmelik çıkıncaya kadar ceza uygulanmayacak, rehberlik yapılacak” dedi.

Çiftçi, araçlarda sonradan takılan ekranların sürüş sırasında kullanılmasının kazalara yol açabileceğini savunarak, yeni düzenlemenin bu tür kullanımları sınırlandırmayı hedeflediğini söyledi.

TRT Haber yayınında gündemi değerlendiren Çiftçi, trafik güvenliğine ilişkin hedefin 2030 yılına kadar ölümlü ve yaralanmalı kazaları yarı yarıya azaltmak, 2050 yılına kadar ise sıfıra indirmek olduğunu ifade etti.

Son düzenlemeler kapsamında kırmızı ışık ihlali, drift, cep telefonu kullanımı ve yol kesme gibi ihlallere yönelik cezaların sürdüğünü belirten Çiftçi, amaçlarının ceza yazmak değil kazaları azaltmak olduğunu söyledi.

APP PLAKAYA CEZA UYARISI

Çiftçi, standart dışı ve güvenlik unsuru taşımayan APP plakaların ciddi risk oluşturduğunu belirterek bu plakaların suçlarda kullanılabildiğini söyledi. Plaka tanıma sistemleri tarafından okunamayan bu tür plakaların kullanımının yaptırıma bağlandığını aktaran Çiftçi, söz konusu ihlalin cezasının 140 bin lira olduğunu ifade etti.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için APP plakaların değiştirilmesi gerektiğini belirten Çiftçi, bu plakaların sahte kabul edildiğini ve yenilenmesi için kolluk, noter ve şoförler odası üzerinden işlem yapılması gerektiğini kaydetti.

SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİNE DÜZENLEME GELİYOR

Araç içi ses ve görüntü sistemlerine ilişkin de yeni bir yönetmelik hazırlanıyor. Düzenlemeyle sürücünün görüşünü engelleyen ve dikkatini dağıtan sistemlerin sınırlandırılması planlanıyor.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine kadar bu konuda ceza uygulanmayacağı, sürücülere rehberlik yapılacağı belirtilirken, yeni kuralların nisan ayı sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.

Çiftçi konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Toplumdaki huzursuzluk yaratan konulardan birisi de ses sistemleri ile ilgiliydi. Vatandaş genelde diğer trafik düzenlemelerini benimsedi, onların uygun olduğunu. Yani bu toplum vicdanında da bir karşılık buldu ama multimedya sistemlerinin veya çoklu ortamda deniyor. Bunlarla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Bu da kafa karışıklığına sebebiyet veren konulardan birisi. Bununla ilgili kanun yönetmelikle bir düzenleme yapılacağını söylüyor. Burada da temel alınan, yani esas alınan husus şu: Görüntü sistemleri ile ilgili bir sürücünün görüş açısını etkilemeyecek. Bu ekran sistemleri, müzik sistemleri, ses ve görüntü sistemleri dediğimiz konu. İkincisi de sürücünün dikkatini dağıtmayacak. Bu ikisinin gerçekleşmesi gerekiyor. Tabii yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiş kanunda. Şu anda yönetmelik çalışmalarımız devam ediyor. Nisan ayının sonuna kadar da yönetmeliği çıkaracağız, bu ekran sistemleriyle, ses ve görüntü sistemleriyle ilgili. Dolayısıyla yönetmelik çıkarıncaya kadar bu konuda vatandaşlarımıza rehberlik yapmaya devam edeceğiz. Yani herhangi bir şekilde ceza uygulamayacağız.

Bunu yönetmelikte hangi görüntü ve ses sistemlerinin yasaya aykırı olduğunu da açık, anlaşılır, net, objektif bir şekilde belirleyeceğiz ve ondan sonra muhtemelen mayıs ayı gibi yönetmeliğimizi de çıkarıp uygulamaya başlayacağız. Dediğim gibi, yönetmelik çıkıncaya kadar görüntü sistemleri ile ilgili rehberlik çalışmalarımız devam edecek. Yani bu konunun da önemli olduğundan dolayı bilinmesinde fayda var çünkü bir kafa karışıklığı vardı. Hangi ekranlar görüntüye yani bakış açısını engelliyor, hangileri engellemiyor? Yani şimdi ben de görüyorum bazen araçlarda örneğin sonradan takılmış tabletler var. Oldukça büyük. Sürücü onunla maç izliyor, dizi izliyor. Sosyal medyadan mesela video indiriyor, onları seyrediyor. Yani bir yandan araç kullanıyor, bir yandan da onları izliyor. Yani böyle bir sürücünün dikkatinin dağılmaması mümkün mü? Zaten kazaların büyük bir çoğunluğu da bir anlık dikkatsizlikten dolayı olmuyor mu? Onun için kanun koyucu, yani bunun da önüne geçmek için bunları bir düzenleme gereği hissetmiş. Yani dolayısıyla bunlar da yönetmelikle düzenlenecek. Yine hedefimiz aynı: Can kayıplarını azaltmak. Yani bir tane bile olsa biz bir tane can kaybını bile azaltabilsek bu noktada kendimizi başarılı kabul edeceğiz. Yani bütün düzenlemelerimizin sebebi tamamen buna yönelik."

GÜNDEM SADECE TRAFİK DEĞİL

Çiftçi açıklamasında yalnızca trafik düzenlemelerine değil, güvenlik politikalarına da değindi. “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda operasyonların sürdüğünü belirten Çiftçi, farklı başlıklarda yüzlerce operasyon yapıldığını açıkladı.

Newroz kutlamalarına ilişkin verileri de paylaşan Çiftçi, yüz binlerce kişinin katıldığı etkinliklerde yüzlerce kişinin gözaltına alındığını söyledi. Bu tablo, bir yandan “sorunsuz” olarak tanımlanırken diğer yandan gözaltı sayılarıyla birlikte değerlendirilmesi gereken bir çelişki olarak öne çıktı.

Çiftçi ayrıca sokak çetelerine yönelik operasyonların süreceğini belirterek 2026 yılında bu alanda daha yoğun bir mücadele yürütüleceğini söyledi. Ancak mevcut tabloya rağmen suç oranlarına dair kapsamlı verilerin paylaşılmaması dikkat çekti.