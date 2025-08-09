Araç işyerine daldı: 2 yaralı

Mersin’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce kaldırıma çıktı, ardından bir iş yerine daldı. Olay anının saniye saniye kameraya yansıdığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, K.Y. idaresindeki 33 BBD 181 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı ardından iş yerine girdi. Araç sürücüsü ile yanındaki B.N. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

2 kişinin yaralandığı, iş yerinde yaklaşık 70 bin TL’lik maddi hasarın meydana geldiği kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.