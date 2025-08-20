Araç kamerası hangi araçlara zorunlu? Araç kamerası ve takip sistemi kimlere zorunlu?

Türkiye’de trafik güvenliğini artırmak için Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde önemli bir değişikliğe gidildi. 19 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, ticari ve toplu taşıma araçlarında araç takip sistemi, iç ve dış kamera, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurmak artık zorunlu hale geldi. Bu adımın, hem sürücü hem de yolcu güvenliğini artırması bekleniyor. Peki, Araç kamerası hangi araçlara zorunlu? Araç kamerası ve takip sistemi kimlere zorunlu? İşte detaylar!

ARAÇ KAMERASI VE TAKİP SİSTEMİ HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?

Yeni yönetmelik, ticari yolcu taşımacılığı yapan araçları kapsıyor. Bu kapsamda:

Taksi ve taksi dolmuşlar

Belediye ve özel toplu taşıma araçları

Okul servisleri (geçiş süreci tanımlandı)

M2 ve M3 sınıfı araçlar (minibüs ve otobüsler)

Kamyon, çekici, traktör, römork, yarı römork, kamyonet ve tehlikeli madde taşıyan araçlar

bu zorunluluk kapsamına alındı. Özel otomobiller ise düzenlemeden muaf tutuldu.

ZORUNLULUK NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR?

Yönetmelik, yeni ve mevcut araçlar için farklı bir takvim öngörüyor:

Yeni tescil edilen araçlar : 19 Eylül 2025’ten itibaren zorunlu olacak.

: 19 Eylül 2025’ten itibaren zorunlu olacak. 2023-2025 model araçlar : 1 Ocak 2026’dan sonraki ilk muayenede uygulanacak.

: 1 Ocak 2026’dan sonraki ilk muayenede uygulanacak. 2018-2022 model araçlar : 1 Ocak 2027’den sonraki ilk muayenede geçerli olacak.

: 1 Ocak 2027’den sonraki ilk muayenede geçerli olacak. 2017 ve öncesi araçlar: 1 Ocak 2028’den sonraki ilk muayenede zorunluluk başlayacak.

Böylece uygulama kademeli olarak hayata geçirilecek.