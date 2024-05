Araç kampanyalarına neden hız verildiği anlaşıldı: 7 Temmuz detayı

Avrupa Birliği'nin "Genel Güvenlik Yönetmeliği" kapsamında, GSR tescili olmayan sıfır araçların 7 Temmuz'dan itibaren satışına izin vermeyeceği yönündeki haberler otomotiv sektöründe hareketliliğe neden oldu. Ellerinde olan bu araçları bir an önce eritip riskten kurtulmak isteyen markalar indirim kampanyalarını 300 bin liraya kadar çıkardı. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, "Bayiler şu anda her marka, her modele göre kendi içlerinde hem peşin indirimleri uygulamaya hem de kendi bünyelerinde kampanyalar düzenlemeye başladı" dedi.

