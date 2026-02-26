Araç kiralamada yeni dönem: Hangi kriterler getirilecek?

Ticaret Bakanlığı, araç kiralamaya yönelik yeni kriterler getirecek bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Bakanlık tarafından kiralam sürecinde atılacak adımlara ilişkin "Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik Taslağı" hazırlandı.

Hazırlanan taslak, kamuoyunun ve sektör paydaşlarının görüşüne sunuldu.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan İTO Meclis Üyesi ve Taşıt Kiralama ve İlgili Hizmetler Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hidayet Yıldırım, Kasım 2024'te başlayan çalışmaların taslak haline geleceğini ve yakında yürürlüğe gireceğini söyledi.

"MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ GEREKECEK"

Yönetmelikle taşıt kiralama sektörüne belirli standartların getirileceğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu standartlar neler olacak diye bakıldığında, mesleki yeterlilik belgesi gelecek. Sektörde çalışan kişiler belirli kurslardan, eğitimden geçerek mesleki yeterlilik belgesi alacak. Bu belgeyle bu işi yapabilecek. Şu anda böyle bir belge yok. Ayrıca açılacak şirketin 10 tane aracı olma koşulu geliyor. Aynı zamanda müşterilerin araç kiraladığı zaman her zaman ulaşabileceği, güvenle araç kiralama ihtiyaçlarını giderebilecekleri 7/24 çalışır bir çağrı merkezi de yönetmelikle birlikte gelecek."

"KAYIT DIŞILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Yönetmelikle kayıt dışılığın önüne geçmeyi de hedeflediklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Merdiven altı diye tabir edilen, kayıt dışı ve suistimallerin önüne bu şekilde geçilecek. Bu standartlar geldiği zaman herkes bu işi de yapamayacak artık. Bu işi yapmak kolay olmayacak. Bu kriterlerle birlikte sektörümüz daha da gelişecek ve daha yukarı taşınacak. Yönetmelikle birlikte ilk etapta yüzde 50 oranında sektörümüzde kayıt dışılığın da önüne geçilecek diye düşünüyoruz."