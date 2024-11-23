Araç kiralayacaktı, dolandırıldı

Tuğçe ÇELİK

Dolandırıcılar, internette araç kiralama adı altında zincir araç kiralama firmalarının adını kullanarak yurttaşları sömürmeye devam ediyor. Kullanıcılar, arama motorlarına ‘araç kiralama’ yazdıklarında sahte web sitelerine yönlendiriliyor. Bu sitelerden iletişime geçtikleri kişi ise önce ödemeyi alıyor sonra da telefonlara yanıt vermiyor.

Muğla’nın Kötekli ilçesinde yaşayan U. Y. bu süreci yaşayanlardan yalnızca biri. U.Y.., 19 Kasım’da araç kiralamak için internetten araştırma yaptı. Arama motorundan bulduğu bir firmanın yetkilisi kendisine Whatsapp üzerinden araç bilgilerini yolladı. Firma yetkilisi, U.Y.’ye hesap numarasını göndererek seçtiği aracın 1 günlük ücretini banka hesabına yatırmasını istedi. Emrah Karaköse adına olan banka hesabına 3 bin TL para yollayan U.Y., firmayı arayarak rezervasyon kodunu ve adresi teyit etmek istedi.

Firmanın yolladığı elektronik faturanın sahte olmasından şüphelenen U.Y., aracın gönderilmemesi üzerine firmayı tekrar aradı. Ancak firma yetkilileri geri dönüş yapmadı ve araç gönderilmedi. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan U.Y., faturada adı geçen zincir araç kiralama firmasını arayarak durumu bildirdi. Yetkililer suç duyurusunda bulunmasını, kendilerinin bir şey yapamayacaklarını söyledi. İnternet sitelerinin denetlenmesi gerektiğini dile getiren U.Y., şöyle konuştu: “Yapay zeka üzerinden her türlü işlemi yapabiliyorlar. Zincir firmaların adını kullanan internet sitelerinin denetlenmesi gerekiyordu. Suç duyurusunda bulunup hakkımı arayacağım.”