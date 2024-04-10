Araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü öldü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde direksiyon başındayken kalp krizi geçiren hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Sertdemir (63) idaresindeki 34 RL 1860 plakalı hafif ticari araç, İnebolu-Abana kara yolunda seyir halindeyken sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki çukura düştü.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Sertdemir'i ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sertdemir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.