Araç lastiği körüğüne kafası sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kaynak: İHA
Mardin’in Nusaybin ilçesinde kafası araç lastiği körüğüne sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi’nde kafasını araç lastiği körüğüne sıkıştıran köpek, vatandaşlar tarafından fark edilerek durumu itfaiye ekiplerine bildirildi.
İtfaiye ekipleri, içinde çelik tel bulunan lastik körüğü demir makası yardımıyla keserek köpeğin kafasını sıkıştığı yerden çıkardı.
Sağlık durumu iyi olan köpek, kurtarıldıktan sonra serbest bırakıldı.