Araç muayene istasyonlarını özelleştirme ihalesi yapıldı: En yüksek teklifleri MOI Ortak Girişim Grubu verdi

Araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesi ihalesi yapıldı. İhaleye, Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu, AGTT Ortak Girişim Grubu ve MOI Ortak Girişim Grubu'nun katıldığı ve 14 Ağustos 2027'de sona erecek sözleşmeler öncesi gerçekleştirilen ihalede; MOI Ortak Girişim Grubu, 1. ve 2. bölge için en yüksek teklifi veren şirket oldu.

MOI Ortak Girişim Grubu 45 ilin yer aldığı 1. bölge için 830 milyon dolar teklif verirken, 36 ilin yer aldığı 2. bölge için teklifi 890 milyon dolar oldu.

Birinci bölge ihalesinde AGTT Ortak Girişim Grubu'ndan da 810 milyon dolar teklif gelirken, Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu ihaleden çekildi.

İkinci bölge için yapılan ihalede MOI Ortak Girişim Grubu'ndan 878 milyon dolar, AGTT Ortak Girişim Grubu'ndan da 880 milyon dolar teklif gelirken Doğuş Tem OGG ihaleden çekildi.

Açık artırmanın üçüncü ve son turunda MOI OGG, teklifini 890 milyon dolara yükseltirken AGTT OGG de ihaleden çekildiğini açıkladı.