Araç muayene ücretlerine zam: Hangi araç, ne kadar oldu?

Motorlu taşıt sahiplerinin yaptırmakla yükümlü olduğu araç muayenesinde 2026 yılı itibarıyla yeni ücretler yürürlüğe girdi.

Türkiye genelinde TÜVTÜRK istasyonlarında gerçekleştirilen muayene işlemleri, yeniden değerleme oranları doğrultusunda güncellendi.

Yapılan düzenleme kapsamında araç muayene bedellerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 oranında zam uygulandı.

HANGİ ARAÇ, NE KADAR OLDU?

Yeni tarifeye göre otobüs, kamyon, çekici ve tanker türü araçlarda muayene ücreti 4 bin 446 TL, yola elverişlilik muayenesi 2 bin 223 TL olarak belirlendi. Her iki işlemin birlikte yapılması halinde ödenecek toplam tutar 5 bin 557 TL’ye çıktı. Bu araç grubu için egzoz gazı emisyon ölçüm bedeli ise 460 TL oldu.

Otomobil, minibüs, kamyonet ve hafif ticari araçlarda araç muayenesi 3 bin 288 TL, yola elverişlilik muayenesi 1 bin 624 TL olarak uygulanacak. Muayene ve yol güvenliği kontrollerinin birlikte yapılması durumunda toplam ücret 4 bin 110 TL’ye yükselirken, egzoz gazı emisyon ölçümü için 460 TL ödenecek.

Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde ise araç muayene ücreti 1 bin 674 TL olarak belirlendi. Bu araç gruplarında yola elverişlilik muayenesi ve egzoz gazı emisyon ölçümü yapılmıyor.

CEZALAR DA ARTTI

Öte yandan yeniden değerleme oranları kapsamında muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası da artırıldı. Buna göre muayenesiz araç kullanmanın cezası 2 bin 167 TL’den 2 bin 719 TL’ye yükseltildi.