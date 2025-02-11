Araç muayenesinde yeni dönem: Kredi kartı komisyonu yurttaşa yansıtılmayacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına özelleştirilmesi için yeni ihale süreci başlatıldı.

ÖİB tarafından yapılacak ihalede, teklif verme süresi dün sona erdi. Kamu hizmetinin devamlılığının sağlanabilmesi için özelleştirme işlemleri 15 Ağustos 2027'ye kadar tamamlanacak.

15 Ağustos 2007'de imzalanan özelleştirme sözleşmelerinin süresi 14 Ağustos 2027'de sona erecek.

Araç muayeneleri ile ilgili yönetmelik kapsamında ihaleler sözleşme süresi bitimi tarihinden en az 5 yıl öncesinde başlatılıyor.

KART KOMİSYONUNU YURTTAŞ ÖDEMEYECEK

İlgili mevzuat gereği, 20 yıllık imtiyaz döneminde muayene ücretlerinin ilk üç yıl için yüzde 30'u, sonraki 7 yıl için yüzde 40'ı, son 10 yıl için yüzde 50'si kamu payı olarak Hazineye aktarılacak.

Yeni dönemde kredi kartıyla yapılacak muayene ücreti ödemelerinde kredi kartı komisyonu yurttaşa yansıtılmayacak ve işleticiler tarafından üstlenilecek.

Hizmet verecek araç muayene istasyonlarını inşa etme ve gereken her türlü makine-ekipman yatırımını yapma yükümlülüğü işleticilere ait olacak.

31 MİLYON ARAÇ BULUNUYOR

Ayrıca, 20 yıllık dönemde artan araç sayısına bağlı olarak yeni istasyon açma zorunluluğu da bulunuyor.

Özelleştirme ihalesi kapsamında trafiğe tescilli motorlu ve motorsuz araçların muayeneleri, Avrupa Birliği standartlarında yapılacak.

Türkiye'de yaklaşık 31 milyon 300 bin araç bulunuyor. Araçların büyük bölümünü otomobiller oluşturuyor.

Mevcut durumda ülkede 223 sabit ve 93 seyyar muayene istasyonu faaliyet gösteriyor.