Araç otoparka neden alınmadı?

CHP, Özgür Özel’e yönelik yumruklu saldırıyı TBMM gündemine taşıyacak. CHP milletvekillerinin, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na saldırıyla ilgili merak edilen sorular yöneltirken meclis araştırması açılmasını da isteyeceği bildirildi.

CHP’de, “İktidarın nefret dilinin sonucu” olarak değerlendirilen saldırının, “Tasarlanmış saldırı” olduğuna yönelik tartışmanın Meclis’in gündeminden de düşürülmeyeceği kaydediliyor. 19 Mart’ta İBB’ye yönelik operasyonlarla başlayan ve “Darbe” olarak nitelendirilen sürece karşı eylemliliğini aksatmadan sürdürme kararı alan CHP’de, “Saldırı sokağın değil ama mutlaka siyasetin öncelikli gündemleri arasında yer almalı” diyor.

CHP milletvekillerinin, “Saldırının gündemde tutulması adına” soru önergeleri hazırladığı ifade ediliyor. Önergelerde CHP’nin, şu sorulara yanıt arayacağı bildiriliyor:

• CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e saldıran şahsın daha önce işlediği suçlar nelerdir?

• Saldırgan bu suçlardan dolayı ne kadar süre cezaevinde kalmıştır? Hangi tarihte cezaevinden tahliye edilmiştir? Tahliyeye ilişkin gözlem ve izleme kurulu raporunda ne yer almaktadır?

• CHP Genel Başkanı’nın aracı AKM’nin protokol otoparkına neden alınmamıştır?

• Yemek kartı için başvuran biri nasıl apart otel masrafını karşılayabiliyor?