Araç ruhsatını araçta bulundurmama cezası ne kadar? Trafik cezaları 2025

Trafikte araç kullanırken, sürücülerin yanlarında bulundurması gereken zorunlu belgelerden biri de araç tescil belgesidir. Halk arasında "ruhsat" olarak bilinen bu belgeyi araçta bulundurmamak, 2025 yılı itibarıyla cezaya tabidir. "Araç ruhsatı olmadan trafiğe çıkılır mı?", "Araç ruhsatını unutmanın cezası ne kadar?" gibi sorular, sürücüler tarafından en çok merak edilen konular arasındadır.

2025 yılı güncel trafik ceza tarifesine göre, araç ruhsatını araçta bulundurmama cezası 843 TL olarak belirlenmiştir. Ceza, 15 gün içinde ödendiğinde %25 indirim uygulanarak 632,25 TL'ye düşmektedir. Ayrıca, bu ihlal nedeniyle sürücülere 10 ceza puanı işlenmektedir. "Araç ruhsatı olmadan ceza yazılır mı?" sorusuna yanıt olarak, evet; tescil belgesi olmayan araç sürücülerine ceza kesilir ve araç bilgileri doğrulanıncaya kadar trafikten men edilebilir.

ARAÇ RUHSATI OLMADAN TRAFİKTE YAKALANANLARA UYGULANACAK İŞLEMLER

Araç tescil belgesini araçta bulundurmamanın sadece para cezası ile sınırlı olmadığı unutulmamalıdır. "Araç ruhsatı olmadan yakalanınca ne olur?" sorusunun cevabı olarak şu işlemler uygulanır:

Araç ruhsatı sorgulanır: Polis ekipleri, aracın tescil kayıtlarını sistem üzerinden kontrol eder.

Polis ekipleri, aracın tescil kayıtlarını sistem üzerinden kontrol eder. Eksik bilgiler tespit edilirse ceza kesilir: Eğer sürücü ruhsatı yanında bulundurmadıysa, 843 TL ceza uygulanır ve 10 ceza puanı işlenir.

Eğer sürücü ruhsatı yanında bulundurmadıysa, 843 TL ceza uygulanır ve 10 ceza puanı işlenir. Araç trafikten men edilebilir: Eğer aracın tescil bilgileri doğrulanamazsa, araç eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilir.

Bu nedenle, "Araç ruhsatı olmadan trafiğe çıkmak yasak mı?" sorusuna verilecek en net yanıt: Evet, araç tescil belgesi olmadan trafiğe çıkmak yasaktır ve cezai işlem uygulanır.

ARAÇ RUHSATI OLMADAN CEZA YEMEMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Araç ruhsatı taşımama cezası almamak için dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

Ruhsatınızı her zaman araçta bulundurun : Trafik denetimlerinde belge sorulabileceğinden, ruhsatın torpido gözünde veya güvenli bir yerde olması önerilir.

: Trafik denetimlerinde belge sorulabileceğinden, ruhsatın torpido gözünde veya güvenli bir yerde olması önerilir. Dijital kopya geçerli değildir: Bazı sürücüler ruhsatlarının dijital kopyasını taşımanın yeterli olacağını düşünse de, trafik kontrollerinde yalnızca orijinal ruhsat geçerlidir.

Bazı sürücüler ruhsatlarının dijital kopyasını taşımanın yeterli olacağını düşünse de, trafik kontrollerinde yalnızca orijinal ruhsat geçerlidir. Eğer ruhsatınızı kaybettiyseniz hemen yenileyin: "Araç ruhsatı kaybolursa ne yapılmalı?" sorusunun yanıtı olarak, en kısa sürede Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne başvurarak yeni bir ruhsat çıkartmanız gerekir.

2025 yılında güncellenen trafik cezaları hakkında bilgi almak ve diğer sürücü hatalarına yönelik ceza tutarlarını öğrenmek için Trafik Yönetmeliği ve Karayolları Kanunu'nu takip etmek önemlidir. Güncel bilgiler için Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) resmi duyurularını takip edebilirsiniz.