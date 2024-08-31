Araç saltanatı

Giderek derinleşen ekonomik kriz, iktidarın fahiş harcamalarına engel olamadı. Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile ekonomik krizin etkilerini azaltmaya çalıştığını iddia eden AKP, acı faturayı yurttaşa kesti. Yurttaş, iğneden ipliğe hemen her ürüne yapılan zamların altında ezilirken iktidar, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışından geri adım atmadı. Kiralık olanlar hariç, kamudaki toplam taşıt sayısı bu yıl 106 bini aştı.

MİLYARLARCA LİRA DÖKÜLDÜ

Ocak-Temmuz arasında kamu, toplam 2 milyar 429 milyon 51 bin TL’lik taşıt kiraladı. Aynı dönemde alınan taşıtların maliyeti ise kayıtlara, 178 milyon 133 bin TL olarak geçti. Tasarruf Tedbirleri Genelgelerinin dahi engel olamadığı taşıt alımlarının ulaştığı boyut, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verileriyle de ortaya konuldu.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki idarelerin 2018 yılındaki taşıt sayısı, 98 bin 852 oldu. Toplam 45 kamu idaresinin kullanımı için alınan taşıt sayısı 2019 yılında ise 101 bin 107’ye çıktı. 2020 yılında yayımlanan ve kamu harcamalarında tasarruf öngören genelgenin etkisiyle taşıt sayısında azalma yaşandı. Bu kapsamda kamunun sahip olduğu taşıt sayısı 2020 yılında 98 bin 730’a geriledi.

OTOPARKLAR DOLDU TAŞTI

Ancak 2021 yılından itibaren kamudaki araç saltanatı giderek daha da genişledi. 2021 yılında 45 kamu idaresinin envanterindeki toplam araç sayısının 100 bin 846 olduğu belirtildi. Araç sayısındaki artış 2022, 2023 ve 2024 yıllarında da sürdü. Buna göre, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında kamunun araç sayısının sırasıyla 103 bin 104, 104 bin 400 ve 106 bin 363 olduğu bildirildi.

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BAKANLIKLAR DOYMUYOR

Cumhurbaşkanlığı: 461

Milli Eğitim Bakanlığı: 3 bin 274

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Bin 27

Gelir İdaresi Başkanlığı: Bin 110

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Bin 33

Gençlik ve Spor Bakanlığı: 831