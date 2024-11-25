Araç saltanatından geri adım yok

17 Mayıs'ta yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin etkisizliği bu kez de “İhtiyaç fazlası araçlar” gündemiyle gözler önüne serildi.

Genelge kapsamında kamu kurumlarından, “Kullanımına gerek duyulmayan ve ihtiyaç fazlası olduğu düşünülen” araçların listesi talep edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu kurumlarının ihtiyaç fazlası araçlarının satılarak gelir elde edileceğini belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, kamu araçlarına yönelik uygulanacak tasarrufu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe teklifi görüşmelerinde Bakan Mehmet Şimşek'e anımsattı. Bakırlıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, “İhtiyaç fazlası kaç araç tespit edilmiştir? Özelleştirme İdaresi bugüne kadar herhangi bir satış yapmış mıdır?” diye sordu.

YALNIZCA BİN ARAÇ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtı ise kamunun araç saltanatından geri adım atmaya niyeti olmadığını ortaya koydu. Şimşek, “İhtiyaç fazlası” olarak bildirilen toplam bin aracın Özelleştirme İdaresi bünyesinde toplandığını kaydederek, “Yakında açık artırımla bu araçları satacaklar” ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek'in satılacağını açıkladığı araç sayısının kamudaki toplam araç sayısına oranla, “Komik” olduğunu dile getiren Bakırlıoğlu şunları söyledi:

“Temmuz ayında kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında taşıt alımı ve satışı için gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştı. Bizde temmuz ayından itibaren sürecin yakından takipçisi olduk. 2025 yılı bütçesinde 3 bin 423 adet araç alınacak. Geçen yıl bu sayı 3 bin 59'muş, 364 araç daha fazla alınıyor. Şu anda kamudaki toplam araç sayısı 119 bin 605. Görünen o ki araç sayısı artmaya devam ediyor.

KİMİ KANDIRIYORSUNUZ?

Hayaller tasarruf, gerçekler son model araç. Tasarruf tedbirlerine göre kurumlarda ihtiyaç fazlası olan taşıtlar Özelleştirme İdaresi eliyle satılacaktı. Sayın Şimşek'in açıkladığı verilere göre, kamudaki araç sayısı nerdeyse 120 bin, fazla araç olarak bildirilen araç sayısı ise sadece bin. Şimdi o zaman sormak istiyorum, tasarruf bunun neresinde? Tasarruf yapıyoruz diye siz kimi kandırıyorsunuz?”