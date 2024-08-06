Araç satışında 'yetki' dönemi geliyor: Piyasa nasıl etkilenecek?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın emlak ve konut satışında başlayacağını açıkladığı yeni düzenlemeye göre, satışlarda 'yetkilendirme' dönemi başlayacak. Peki, süreç nasıl işleyecek, piyasa nasıl etkilenecek? Detaylar haberimizde.

Otomobil ve emlak piyasasında yeni dönem başlıyor. 15 Eylül’den itibaren internet ilanı üzerinden konut satacak kişi, e-Devlet'ten gayrimenkulünü seçerek emlakçıyı yetkilendirecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat bu sistemin araç satışı için de geçerli olacağını ve kısa zaman içerisinde devreye gireceğini söyledi. Bolat ayrıca Çin’den ucuza araç getirilip satılmasıyla alakalı ‘Gerekli kararları aldık, yakında açıklayacağız’ dedi.

Peki araç satışında yetkilendirme nasıl olacak? Çin’den ucuza araç getirip bunun iç piyasada satılmasıyla ilgili yeni düzenleme ne olacak?

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendirdi.

Ertemel, şunları söyledi:

"Ticaret Bakanlığı gayrimenkul satışına dair aracılık hizmetlerine yeni bir düzenleme getirdi. Düzenlemeye göre gayrimenkul sahibi satmak istediği gayrimenkulünü e-Devlet üzerinden seçerek yetkilendirdiği emlak ofisini sistem üzerinden belirleyecek.

Benzer bir uygulamanın otomotiv sektöründe de hayata geçirileceğine dair bilgilendirme önceki dönemlerde yapılmış ancak usul ve metotları netlik kazanmamıştı. Bu noktada benzer süreç işletilerek konsinye olarak tabir edilen aracılık yapmak suretiyle satılan araçlar için de e-Devlet üzerinden yetkilendirme yapılacağını öngörmekteyiz.

ARAÇ SATIŞINDA ‘YETKİ’ DÖNEMİ PİYASAYI NASIL ETKİLER?

Geçmiş dönemlerde otomotivde artan kayıt dışı ticaret bireysel kullanıcılar üzerinden yapılmaktaydı. Buna istinaden bireysel kullanıcılara yıl içinde doğrudan ya da vekaleten 3 adet satış limiti getirildi. Yaşadığımız dönemde tüm işlemler ağırlıklı online yapıldığından, alınacak yetkilendirme kararı bireysel kullanıcıların gerçekleştirdiği tüm satışları denetleme ve varsa usulsüzlüklerin ivedi tespitinde oldukça faydalı olacaktır.

Bu noktada uygulamanın kayıt dışı ticaret kaynaklı vergi kaybı, olağan dışı fiyatlamalar ve dolandırıcılık teşebbüsü gibi olumsuzluklar açısından faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Öte yandan ikinci el otomobil ticaretinin belirli koşullar altında sadece yetki belgeli otomobil satıcıları üzerinden yapılmasına dair genel bir görüşümüz mevcut. Böylelikle satıcı istenildiğinde aracını showroom’a teslim ederek sergilenmesi ve satışı noktasında destek alabilir, tüm işlem ve süreçlerin yetki belgeli otomobil satıcıları üzerinden yürütüleceği bir durum ortaya çıkabilir. Böyle bir sistemin gerek ticaret gerekse kullanıcılar için oldukça faydalı olacağı görüşündeyiz. Bakanlığımızın hayata geçireceği yetkilendirme sistemi önümüzdeki yıllarda bu görüşümüz için altyapı özelliği taşıyabilir.

ÇİNLİ ARAÇLARA DÜZENLEME SİNYALİ

Çin menşeli markaların yaptığı yatırımlar ve girişimlerin dünya geleninde karşılık bulması sebebiyle son yıllarda global rekabetin seyri oldukça değişmiş durumda. Rekabet tüketici lehine olan önemli faktörlerden bir tanesi ancak yerli ve yabancı tüm markaların varlığını koruması ve bu rekabeti kalıcı kılmak adına bazı dengelerin gözetilmesi de önem arz ediyor.

Dolayısıyla Ticaret Bakanlığımızın piyasa düzenini ve rekabeti koruma maksatlı önlemleri zaman zaman hayata geçirdiğini görüyoruz. Ticaret Bakanı Ömer Bolat alınacak kararlar hakkında henüz detay vermiş değil. Önümüzdeki kısa süreçte bu konudaki alınacak kararlar ve uygulamaları hep birlikte göreceğiz.

PİYASADA DARALMA SÜRER Mİ?

Sene başı tahminler yıl sonu satış adetlerinin 750.000 civarında olacağı yönündeydi. Bu süreçte GSR yönetmeliği sebebiyle dozajı artırılan kampanyalar sıfır otomobile adeta can suyu olarak satış adetlerini bir miktar artırdı ve yıl sonu beklentisi 1 milyon adede yükseldi.

Satışlar sene başı beklentisinden daha yüksek olsa da 2023 yılı aylık ve yıllık bazda daralma etkisini göstermeye devam ediyor. Önümüzdeki süreçte gerek sıfır gerekse ikinci el piyasasında yıl sonuna kadar bu etkinin hissedileceği kanaatindeyiz.

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYATI NE KADAR OLDU?

Türkiye pazarında satılan en ucuz otomobiller küçük hatchback araçlar olan Hyundai i10, Kia Picanto ve Fiat Panda. 835.000 TL fiyata sahip i10’u 840.000 TL fiyatı ile Fiat Panda takip ediyor. Renault Clio, Fiat Egea, Opel Corsa gibi araçlar da yine en uygun fiyatlı otomobiller arasında."