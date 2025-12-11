Araç sigortasına zam: Oran açıklandı, tarifeler belli oldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ocak 2026 için trafik sigortasında uygulanacak aylık azami prim artışına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada artışın güncel ekonomik koşullara göre belirlendiği ifade edildi.

"GÜNCEL EKONOMİK KOŞULLAR"

“Son dönemde bazı basın ve yayın organlarında, trafik sigortasında yüksek oranlı prim artışları yapıldığına veya yapılacağına ilişkin haberler yer almaktadır” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Trafik sigortası azami primleri; araç türü, sigortalının risk düzeyi ve ikamet ettiği il, aracın kullanım amacı ve araç yakıt cinsi gibi çeşitli değişkenlere göre Kurumumuzca aylık olarak belirlenmektedir.

Güncel ekonomik koşulların primlere doğru şekilde yansıtılabilmesi ve primlerin dinamik şekilde yönetilebilmesi için Kurumumuzca 2024 yılı Mayıs ayından itibaren trafik sigortası primlerinin belirlenmesinde hasar-maliyet endeksi devreye alınmıştır. Trafik sigortası maliyetlerini esas alan bu endeks; araç fiyatları, yedek parça fiyatları, bakım ve onarım maliyetleri ile asgari ücretteki değişimleri belli ağırlıkta içermektedir.

Söz konusu endeks ile yapılan hesaplama sonucunda 2026 yılı Ocak ayı için trafik sigortasında uygulanacak aylık azami prim artışı %1’in altında hesaplanarak %0,66 olarak belirlenmiştir.

Kurumumuz, sigortacılık sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesini, sigortalıların ödenebilir primlerle sigorta hizmetine erişimini ve hak sahiplerinin gerçek zararlarının karşılanmasını gözeterek gerekli tüm adımları atmada azami özen göstermeye devam etmektedir.”