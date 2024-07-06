Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Araç ve iş yeri kurşunlayan 11 şüpheli yakalandı: 10 tutuklama

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gece saatlerinde iş yeri ve araç kurşunlayarak kayıplara karışan şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncel
  • 06.07.2024 01:18
  • Giriş: 06.07.2024 01:18
  • Güncelleme: 06.07.2024 01:23
Kaynak: İHA
Araç ve iş yeri kurşunlayan 11 şüpheli yakalandı: 10 tutuklama
İHA

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gece saatlerinde iş yeri ve araç kurşunlayan 10 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 5 Mayıs ile 1 Temmuz tarihleri arasında gece saatlerinde iş yeri ve araç kurşunlandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında olaya karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde olaylarına katıldıkları tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrasında Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 1’i ise serbest bırakıldı.

Diyarbakırda seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahlarla ateş açıldı: 6 yaralı
Sosyal medya ünlüleri Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir kazada yaralandı
BirGün'e Abone Ol