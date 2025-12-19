Araç ve taşınmaz satışında yeni dönem: Harç getirildi, cezalar artırıldı

AKP tarafından Meclis’e sunulan ve 5 Aralık’ta Meclis’te kabul edilen Torba Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

Düzenlemeyle 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ve 59 sayılı Harçlar Kanunu’nda değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler içinde en dikkat çekeni ise araç tescil ve satış işlemlerine yönelik oldu.

SATIŞ VE DEVİRDE HARÇ GETİRİLDİ

Torba Kanun’un 7’nci maddesinde yer alan düzenlemeyle hem sıfır araçlar hem de ikinci el araçların satış ve devirlerinde satış bedeli üzerinden binde 2 oranında nispi harç alınacak. Uygulanacak harç miktarı 1000 TL’den az olmayacak. Ancak 1 milyon TL’lik araçta 2 bin TL, 3 milyon TL’lik araçta ise 6 bin TL harç ödenecek.

İkinci el araç satışında ise yurttaştan harç alınacak ama galericilerden alınmayacak.

Düzenlemeyle yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına alınan araçlar vergiden ve harçtan müstesna tutuldu.

SATIŞI DÜŞÜK GÖSTERENLERE CEZA

Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde ödenecek ceza tutarı “yüzde 25”ken “bir kat” şeklinde değiştirildi.