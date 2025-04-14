Araç yüklü tır tünelde yandı

Pendik tersane kavşağı TEM Bağlantı yolu üzeri tünel içerisinde seyir halindeyken bir tırda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Araç yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın da ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Saat 16.00 sıralarında Pendik tersane kavşağı TEM bağlantı yolu üzeri tünel içerisinde araç yüklü bir tırda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangına 12 araç ve 25 personelle müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.