Aracı plakasız kullanma cezası nedir? Trafik cezaları 2025

Aracı plakasız kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye atan ciddi bir ihlaldir ve Türkiye'de kanunlar bu konuda ağır yaptırımlar öngörmektedir. Bu makalede, aracı plakasız kullanma cezasına dair tüm detayları ve sürücülerin en çok merak ettiği soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

PLAKASIZ ARAÇ KULLANMA NEDİR VE NEDEN CEZALANDIRILIR?

Plakasız araç kullanmak, aracın trafiğe tescil edilmeden ya da mevcut plakalarının çıkarılarak kullanılması anlamına gelir.

Bu durum; araçların kimliklerinin tespit edilememesine, trafik denetimlerinin zorlaşmasına ve suç işlenmesi durumunda takibin imkânsız hale gelmesine neden olabilir. Bu nedenlerle, aracı plakasız kullanmak yasalarca ağır bir ihlal olarak kabul edilir ve yüksek para cezasıyla sonuçlanır.

2025 ARACI PLAKASIZ KULLANMA CEZASI NE KADARDIR?

2025 yılı itibarıyla, aracı plakasız olarak trafiğe çıkarmanın cezası 15.713 TL'dir. Bu ceza, trafikteki denetimlerde aracın plakasız olduğunun tespit edilmesi durumunda uygulanır. Ek olarak, plakasız olarak tespit edilen araçların tescil plakası takılana kadar ya da araç tescil edilene kadar trafikten men edilerek otoparka çekilir.

TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARAÇ NASIL GERİ ALINIR?

Aracı geri almak için öncelikle cezanın ödenmesi ve eksik olan plakanın veya tescilin tamamlanması gerekir. Ardından trafik şubesi tarafından araç sahibine teslim edilir.

PLAKA DÜŞERSE YA DA KAYBOLURSA NE YAPILMALIDIR?

Plakanın düşmesi ya da kaybolması durumunda, sürücünün hemen trafik şubesine başvurarak kayıp plaka bildiriminde bulunması ve yenisini çıkarması gerekmektedir. Plakasız araç kullanmak cezai yaptırıma neden olacağından, plaka çıkarılana kadar araç trafiğe çıkarılmamalıdır.

GEÇİCİ PLAKALARLA ARAÇ KULLANMAK YASAL MI?

Geçici plakalar, tescil işlemleri tamamlanana kadar kullanılan yasal belgelerle verilen plakalardır. Geçici plaka olmadan araç kullanmak da plakasız kullanım cezasına tabi tutulur.

ARACI PLAKASIZ KULLANAN BİR BAŞKASI CEZA ALIR MI?

Alakasız kullanılan araç kime aitse, ceza o kişiye kesilir. Ancak aracı kullanan kişi de farklı bir cezai işlemle karşı karşıya kalabilir.

PLAKASIZ ARAÇLA YAKALANMAMAK İÇİN PLAKA TAKLİT EDİLİRSE NE OLUR?

Plakanın sahte olarak düzenlenmesi ya da taklit edilmesi, daha ağır cezaları beraberinde getirir. Sahte plaka kullanmak 2 yıldan 5 yıla kadar kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir. Farklı plaka kullanan sürücü eğer kamu görevlisi ise bu ceza 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına dönüşebilir.

PLAKA KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖNERİLER

Plakaların sabitliğini kontrol edin: Araç plakalarının gevşememesi ve düşmemesi için düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir.

Araç plakalarının gevşememesi ve düşmemesi için düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Kaybolan plakayı hemen bildirin: Plaka kaybolması durumunda hızla yenileme başvurusunda bulunun.

Plaka kaybolması durumunda hızla yenileme başvurusunda bulunun. Geçici plaka belgelerini alın: Aracınız tescil işlemleri tamamlanmadan trafiğe çıkacaksa geçici plaka kullanmayı ihmal etmeyin.

Aracı plakasız kullanmak, sadece yüksek bir para cezasına değil, aynı zamanda aracın trafikten men edilmesine ve yasal sorunlara yol açar. Trafik kurallarına uyum ve plaka düzenine dikkat etmek, bu tür mali ve hukuki sorunlardan kaçınmanın en etkili yoludur. trafiğe çıkmadan önce plaka ve tescil işlemlerinizin eksiksiz olduğundan emin olun.