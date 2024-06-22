Aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Karaman’da elinde pasta ile yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadının hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu an kameraya yansıdı.

Kaza, 14 Haziran’da Gevher Hatun Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde pastaneden aldığı pasta olan B.A. isimli genç kadına, yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen S.G. yönetimindeki 70 AAZ 628 plakalı hafif ticari araç dikiz aynasıyla çarptı. Aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan B.A., hafif şekilde kolundan yaralanırken, elindeki pasta yol kenarına savruldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın şokunu bir süre üzerinden atamayan B.A.’nın yolun karşısına geçerken cep telefonuyla konuşması ise dikkatlerden kaçmadı. B.A.’ya çarpan hafif ticari araç ise durmadan yoluna devam etti. Hafif yaralanan B.A., çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla kaza yerinin karşısındaki Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan B.A., yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.









