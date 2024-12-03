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Aracın çarptığı köpeğin başından bir an olsun ayrılmadı

Bitlis’te bir vatandaş, aracın çarpması sonucu yaralanan köpeğin üzerini montuyla örterek ekipler gelene kadar yanından ayrılmadı.

Ajans Haberleri
  • 03.12.2024 23:55
  • Giriş: 03.12.2024 23:55
  • Güncelleme: 04.12.2024 00:09
Kaynak: İHA
Aracın çarptığı köpeğin başından bir an olsun ayrılmadı


Olay, akşam saatlerinde Bitlis merkezde meydana gelirken, duyarlı bir vatandaş ise ekipler gelene kadar köpeğin başından bir an olsun bile ayrılmadı. Eyyüb Yakşi isimli vatandaş, yardım için çağrılan Bitlis Belediyesinin veteriner ekipleri gelene kadar, köpeği başını okşayarak sakinleştirmeye çalıştı. Montunu köpeğin üzerine örten Yakşi, lokantandan getirdiği çorbayı da köpeğe verdi.
Yakşi, köpeği yolun ortasında inlerken gördüğünü belirterek, "Arabamdan inerek köpeği kenara aldım. Üşümesin diye gerekeni yaptım. Gerekli yerlere de haber verdik. Bu da bir can taşıyor sonuçta" dedi.
Yaralı köpek tedavisinin yapılması üzerine Bitlis Belediyesine ait rehabilitasyon merkezine götürüldü.

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